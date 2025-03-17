Руанда разорвала дипломатические отношения с Бельгией
Руанда разрывает дипломатические отношения с Бельгией и высылает всех ее дипломатов, передает Bloomberg со ссылкой на заявление властей.
Это решение, как заявил МИД африканской страны, «отражает стремление Руанды защищать наши национальные интересы и достоинство граждан».
Бельгийские дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов.
Отношения двух стран в последнее время были напряженными из-за конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК), отмечает агентство. ДР Конго обвиняет Руанду в поддержке повстанческой группировки M23, которая наступает в провинциях Северное и Южное Киву на востоке ДРК и с января захватила там два крупнейших города. Власти Руанды отрицают, что оказывают помощь М23. Несмотря на это, ДРК отозвала своих дипломатов из Руанды в январе.
Бельгия выступала в поддержку санкций против Руанды из-за ее роли в событиях в ДРК. Руанда, в свою очередь, обвиняет европейское государство в подрыве ее позиции в свете конфликта в ДР Конго.
Обе страны расположены в центральной части Африки, Руанда находится восточнее ДРК. Руанда по площади меньше ДР Конго почти в 90 раз (26 тыс. кв. км против 2,3 млн кв. км).
Современная ДР Конго в 1908-1960 годах была колонией Бельгии (другая страна, Республика Конго, которая находится западнее ДР Конго, в прошлом управлялась Францией). Руанда сначала находилась под протекторатом Германии, а потом тоже Бельгии до середины ХХ века.
Нынешняя эскалация возникла в рамках затяжного конфликта, который длится со времен геноцида в Руанде 1994 года, распространившегося и на ДР Конго. Еще один фактор напряженности — борьба за минеральные ресурсы в этой стране, повстанцы захватили территории на востоке, где расположены месторождения колумбит-танталита, используемого при изготовлении электроконденсаторов.
Посредником в урегулировании нынешнего обострения выступает Ангола (южный сосед ДР Конго. На 18 марта запланированы прямые переговоры между властями ДРК и М23 в столице этой страны, Луанде. Конголезские власти ранее отказывались от диалога с повстанцами, но затем изменили свою позицию.
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