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Политика ,  
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Руанда разорвала дипломатические отношения с Бельгией

Отношения между Бельгией и Руандой обострились из-за захвата группировкой М23 из Руанды территорий соседней Демократической республики Конго. Брюссель поддерживает ДРК в данном конфликте
Фото: MilanoPE / Shutterstock
Фото: MilanoPE / Shutterstock

Руанда разрывает дипломатические отношения с Бельгией и высылает всех ее дипломатов, передает Bloomberg со ссылкой на заявление властей.

Это решение, как заявил МИД африканской страны, «отражает стремление Руанды защищать наши национальные интересы и достоинство граждан».

Бельгийские дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов.

Отношения двух стран в последнее время были напряженными из-за конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК), отмечает агентство. ДР Конго обвиняет Руанду в поддержке повстанческой группировки M23, которая наступает в провинциях Северное и Южное Киву на востоке ДРК и с января захватила там два крупнейших города. Власти Руанды отрицают, что оказывают помощь М23. Несмотря на это, ДРК отозвала своих дипломатов из Руанды в январе.

Бельгия выступала в поддержку санкций против Руанды из-за ее роли в событиях в ДРК. Руанда, в свою очередь, обвиняет европейское государство в подрыве ее позиции в свете конфликта в ДР Конго.

Обе страны расположены в центральной части Африки, Руанда находится восточнее ДРК. Руанда по площади меньше ДР Конго почти в 90 раз (26 тыс. кв. км против 2,3 млн кв. км).

Современная ДР Конго в 1908-1960 годах была колонией Бельгии (другая страна, Республика Конго, которая находится западнее ДР Конго, в прошлом управлялась Францией). Руанда сначала находилась под протекторатом Германии, а потом тоже Бельгии до середины ХХ века.

ДР Конго отозвала дипломатов из Руанды и закрыла ее посольство
Политика
Фото:Arlette Bashizi / Reuters

Нынешняя эскалация возникла в рамках затяжного конфликта, который длится со времен геноцида в Руанде 1994 года, распространившегося и на ДР Конго. Еще один фактор напряженности — борьба за минеральные ресурсы в этой стране, повстанцы захватили территории на востоке, где расположены месторождения колумбит-танталита, используемого при изготовлении электроконденсаторов.

Посредником в урегулировании нынешнего обострения выступает Ангола (южный сосед ДР Конго. На 18 марта запланированы прямые переговоры между властями ДРК и М23 в столице этой страны, Луанде. Конголезские власти ранее отказывались от диалога с повстанцами, но затем изменили свою позицию.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Руанда Бельгия разрыв дипломатических отношений Демократическая Республика Конго
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