 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Совбез ООН анонсировал экстренное заседание на фоне боев в ДР Конго

В воскресенье, 26 января, пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Демократической Республике Конго, сообщает газета Le Monde.

Соответствующее решение было принято на фоне усилившихся боевых действий на территории государства. Совбез ООН изначально планировал провести заседание в понедельник, 27 января.

ДР Конго отозвала дипломатов из Руанды и закрыла ее посольство
Политика

Отношения между двумя странами обострились после того, как ДР Конго обвинила Руанду в поддержке повстанческой группировки M23, которая наступает в провинциях Северное и Южное Киву на востоке страны.

В течение субботы, 25 января, шли ожесточенные столкновения между силами повстанцев и конголезской армией на окраинах города. Источники в конголезской армии утверждали, что наступление было сорвано. Однако, по словам высокопоставленного источника в разведке, Кигали «хочет захватить Гому перед заседанием СБ ООН».

В тот же день МИД ДР Конго немедленно отозвал своих дипломатов из столицы Руанды Кигали и объявил о закрытии посольства Руанды в Киншасе.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДР Конго Совбез ООН боевые действия
Материалы по теме
ДР Конго отозвала дипломатов из Руанды и закрыла ее посольство
Политика
Самолет Ан-26 с сигаретами загорелся при экстренной посадке в ДР Конго
Общество
В ДР Конго 38 человек погибли и более 100 пропали после крушения парома
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньиОбщество, 04:55
Совбез ООН анонсировал экстренное заседание на фоне боев в ДР КонгоПолитика, 04:49
The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на УкраинеПолитика, 04:41
ТАСС сообщил об отказе Латвии в содействии в выдаче СмольяниноваОбщество, 04:11
Географы рассказали, как называть Мексиканский залив после переименованияОбщество, 03:45
В Сумах и Харькове были слышны взрывыПолитика, 03:29
Глава Минфина Британии посоветовала Лондону перенять позитив ТрампаПолитика, 03:18
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Трампа пригласили в конгресс поделиться своим видением будущего СШАПолитика, 02:23
Над Рязанской областью сбили дроныПолитика, 02:20
Портал N12 анонсировал встречу Нетаньяху и ТрампаПолитика, 01:56
Трамп пошутил о трех-четырех сроках на посту президентаПолитика, 01:52
Трамп заявил о «восторге» Мексики из-за переименования заливаПолитика, 01:47
Маск на предвыборном митинге АдГ призвал бороться за «великое будущее»Политика, 00:57
Экс-чемпион Bellator Немков выиграл второй бой в тяжелом весеСпорт, 00:53