Совбез ООН анонсировал экстренное заседание на фоне боев в ДР Конго

В воскресенье, 26 января, пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Демократической Республике Конго, сообщает газета Le Monde.

Соответствующее решение было принято на фоне усилившихся боевых действий на территории государства. Совбез ООН изначально планировал провести заседание в понедельник, 27 января.

Отношения между двумя странами обострились после того, как ДР Конго обвинила Руанду в поддержке повстанческой группировки M23, которая наступает в провинциях Северное и Южное Киву на востоке страны.

В течение субботы, 25 января, шли ожесточенные столкновения между силами повстанцев и конголезской армией на окраинах города. Источники в конголезской армии утверждали, что наступление было сорвано. Однако, по словам высокопоставленного источника в разведке, Кигали «хочет захватить Гому перед заседанием СБ ООН».

В тот же день МИД ДР Конго немедленно отозвал своих дипломатов из столицы Руанды Кигали и объявил о закрытии посольства Руанды в Киншасе.