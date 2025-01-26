Совбез ООН анонсировал экстренное заседание на фоне боев в ДР Конго
В воскресенье, 26 января, пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Демократической Республике Конго, сообщает газета Le Monde.
Соответствующее решение было принято на фоне усилившихся боевых действий на территории государства. Совбез ООН изначально планировал провести заседание в понедельник, 27 января.
Отношения между двумя странами обострились после того, как ДР Конго обвинила Руанду в поддержке повстанческой группировки M23, которая наступает в провинциях Северное и Южное Киву на востоке страны.
В течение субботы, 25 января, шли ожесточенные столкновения между силами повстанцев и конголезской армией на окраинах города. Источники в конголезской армии утверждали, что наступление было сорвано. Однако, по словам высокопоставленного источника в разведке, Кигали «хочет захватить Гому перед заседанием СБ ООН».
В тот же день МИД ДР Конго немедленно отозвал своих дипломатов из столицы Руанды Кигали и объявил о закрытии посольства Руанды в Киншасе.
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