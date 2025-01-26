ДР Конго отозвала дипломатов из Руанды и закрыла ее посольство
МИД Демократической Республики Конго объявил о немедленном отзыве своих дипломатов из столицы Руанды Кигали и закрытии посольства Руанды в Киншасе, пишет Actualite.
Там в ноте потребовали, чтобы «вся дипломатическая и консульская деятельность посольства Республики Руанда в Киншасе была прекращена в течение 48 часов».
Отношения между двумя странами обострились после того, как ДР Конго обвинила Руанду в поддержке повстанческой группировки M23, которая наступает в провинциях Северное и Южное Киву на востоке страны.
The Guardian со ссылкой на разведку писала, что армия Руанды «готова вторгнуться в ДР Конго» и помочь повстанцам захватить город Гома — административный центр провинции Северное Киву.
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