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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн рассказал о смятении после назначения главой Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Хинштейн сказал, что испытал смятение из-за проблем в регионе на момент его прихода — повышения стоимости застройки и переделки документации на нее, провала нацпроектов, невыплат пособий. Свой пост он занял в декабре
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал, что испытал смятение, когда был назначен на эту должность и приступил к работе в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Когда пришел в область, был в смятении. Льготные лекарства, проваленные нацпроекты, 151 семья участников [военной операции] с июля не получила выплаты, [футбольный клуб] «Авангард» на грани банкротства», — сказал Хинштейн.

По словам врио главы региона, на сегодняшний день ключевые проблемы удалось решить, «но сказать, что ситуация стала кардинально иной, нельзя», в том числе из-за дефицита бюджета.

Хинштейн также описал проблемы с застройкой и оформлением проектной документации.

«Я такого не видел, чтобы сооружения начинались со стоимости 2,3 млрд [руб., а] сейчас оценивается в 9 млрд [руб.]. Я нигде не встречал, чтобы застройщик начинал строить, проектная документация уходила на экспертизу и полностью переделывалась», — добавил врио главы региона.

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Хинштейн был назначен врио главы Курской области в начале декабря вместо Алексея Смирнова, который покинул пост спустя два с половиной месяца после выборов. За его приходом последовала череда отставок высокопоставленных чиновников региона, в том числе назначенных предшественниками Смирнова.

Врио губернатора начал резко критиковать местных государственных служащих, в том числе ключевых назначенцев своих предшественников. Одной из наиболее острых тем стала выдача жилищных сертификатов жителям районов, пострадавших от действий украинских сил.

Хинштейн обещал активно вести диалог с местным населением по имеющимся проблемам.

Смирнов, возглавлял регион с мая 2024 года. Когда он был назначен, Курская область подвергалась периодическим обстрелам, а 6 августа в Суджанском районе началось вторжение Вооруженных сил Украины. Полноправным губернатором после выборов без приставки «врио» Смирнов пробыл 80 дней.

Последние недели Смирнова в должности запомнились акциями протеста жителей приграничных районов, которые те проводили в Курске, чтобы привлечь внимание к многочисленным проблемам — недостаточным компенсациям за потерю жилья и имущества, а также к проволочкам с оформлением выплат.

Президент Владимир Путин на встрече с Хинштейном после назначения отметил, что в Курской области «востребовано кризисное управление». Главным аспектом глава государства тогда назвал организацию работы по помощи людям, которые в ней нуждаются.

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Курская область Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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