В Курской области уволился третий заместитель Хинштейна
Врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Основной функционал Романа Юрьевича будет возложен на врио замгубернатора по строительству Владимира Базарова», — написал он в своем телеграм-канале.
Денисов был назначен заместителем губернатора в январе 2022 года. Хинштейн стал врио губернатора 5 декабря 2024 года.
Это уже третий заместитель Хинштейна, который подал заявление об увольнении за последнее время. Так, в конце января заявление об уходе написал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Алексей Дедов. Он ушел в связи с переходом на новое место работы.
До него с поста врио замгубернатора Курской области по собственному желанию ушел Сергей Стародубцев.
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