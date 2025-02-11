В Курской области уволился третий заместитель Хинштейна

Владимир Базаров (Фото: bazarov_vv / VK)

Врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Основной функционал Романа Юрьевича будет возложен на врио замгубернатора по строительству Владимира Базарова», — написал он в своем телеграм-канале.

Денисов был назначен заместителем губернатора в январе 2022 года. Хинштейн стал врио губернатора 5 декабря 2024 года.

Это уже третий заместитель Хинштейна, который подал заявление об увольнении за последнее время. Так, в конце января заявление об уходе написал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Алексей Дедов. Он ушел в связи с переходом на новое место работы.

До него с поста врио замгубернатора Курской области по собственному желанию ушел Сергей Стародубцев.