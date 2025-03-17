Астраханский губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников
Ночью Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе объекты ТЭК, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
В ходе атаки один человек пострадал, он госпитализирован.
«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте незамедлительно приступили к устранению последствий», — написал Бабушкин в телеграм-канале.
Глава региона не уточнил, где упал дрон.
Объекты ТЭКа в российских регионах неоднократно подвергались атакам украинских дронов. Так, БПЛА совершили атаку на объекты ТЭКа в Астраханской области в начале февраля.
Об отражении атаки дронов на регион в ночь на 17 марта также сообщил временно исполняющий главы Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что средства ПВО отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах. По его данным, пострадавших и разрушений нет.
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