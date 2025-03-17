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Военная операция на Украине ,  
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Астраханский губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате ночной атаки дронов в Астраханской области пострадал один человек. Глава региона заявил, что целями беспилотников были в том числе объекты ТЭК

Ночью Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе объекты ТЭК, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

В ходе атаки один человек пострадал, он госпитализирован.

«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте незамедлительно приступили к устранению последствий», — написал Бабушкин в телеграм-канале.

Глава региона не уточнил, где упал дрон.

В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Политика

Объекты ТЭКа в российских регионах неоднократно подвергались атакам украинских дронов. Так, БПЛА совершили атаку на объекты ТЭКа в Астраханской области в начале февраля.

Об отражении атаки дронов на регион в ночь на 17 марта также сообщил временно исполняющий главы Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что средства ПВО отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

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