Астраханский губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников

В результате ночной атаки дронов в Астраханской области пострадал один человек. Глава региона заявил, что целями беспилотников были в том числе объекты ТЭК

Ночью Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе объекты ТЭК, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

В ходе атаки один человек пострадал, он госпитализирован.

«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте незамедлительно приступили к устранению последствий», — написал Бабушкин в телеграм-канале.

Глава региона не уточнил, где упал дрон.

Объекты ТЭКа в российских регионах неоднократно подвергались атакам украинских дронов. Так, БПЛА совершили атаку на объекты ТЭКа в Астраханской области в начале февраля.

Об отражении атаки дронов на регион в ночь на 17 марта также сообщил временно исполняющий главы Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что средства ПВО отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах. По его данным, пострадавших и разрушений нет.