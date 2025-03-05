Появилось видео протеста демократов во время обращения Трампа к конгрессу

«Маск ворует». Как демократы протестовали во время обращения Трампа

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Представители Демократической партии США пришли на обращение президента Дональда Трампа к конгрессу с табличками с надписями: «Ложь», «Маск крадет» и «Спасите Medicaid».

В самом начале мероприятия председателю палаты представителей Майку Джонсону пришлось прервать выступление американского президента, чтобы попросить охрану вывести из зала конгрессмена от Техаса Эла Грина. Политик скандировал, что у Трампа «нет мандата» на руководство страной.

Некоторые члены Демпартии также подобрали особые наряды для выступления Трампа. Часть конгрессвумен пришли в розовом, чтобы привлечь внимание к негативным последствиям политики республиканца для женщин. Темнокожие политики пришли во всем черном, а сторонники Украины — в одежде и аксессуарах в цветах украинского флага. Некоторые демократы покидали зал посреди речи Трампа в футболках с надписью Resist («Сопротивляйся»).