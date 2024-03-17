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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» объяснила отставки спикеров ВСУ переформатированием армии

«Страна»: отставки спикеров ВСУ — продолжение переформатирования армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Генерал Валерий Залужный, будучи главкомом ВСУ, «сформировал управление коммуникаций под себя», а сейчас «его людей меняют на новых», пояснил собеседник издания. Был уволен, в частности, спикер Воздушных сил Украины

Отставки официальных представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали продолжением переформатирования командования украинской армии после ухода главкома Валерия Залужного, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

«До этого Залужный сформировал управление коммуникаций под себя, а сейчас происходит кадровая ротация и людей Залужного меняют на новых», — пояснил собеседник издания.

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Накануне командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил об увольнении спикера Юрия Игната. Полковник возглавлял пресс-службу Воздушных сил ВСУ с 2018 года.

17 марта со своего поста ушел представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. По его словам, он уволен «со вчерашнего дня».

В феврале украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Залужного и назначил вместо него Александра Сырского. Последний до этого командовал Сухопутными войсками. Позднее Залужный стал новым послом Украины в Великобритании. По словам Зеленского, генерал сам предпочел дипломатическую работу.

В марте украинский лидер заявил, что новый главком ВСУ получил «карт-бланш на кадровые изменения» в армии, и отметил, что «все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности».

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Елена Чернышова
ВСУ отставка Валерий Залужный Александр Сырский Военная операция на Украине
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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