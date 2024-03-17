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Военная операция на Украине ,  
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Омбудсмен Украины назвал неприемлемыми задержания военнообязанных

Омбудсмен Украины назвал неприемлемыми силовые задержания военнообязанных
Сюжет
Военная операция на Украине

Силовые задержания украинских призывников, их избиения, угрозы и запугивание являются недопустимыми. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

«Возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника представителями ТЦК [территориального центра комплектования]», — написал Лубинец в своем телеграм-канале, комментируя задержание волонтера Кирилла Тарана военкомами во Львове.

По словам омбудсмена, на ситуацию «мгновенно» отреагировал его представитель во Львовской области Тарас Подворный. Он прибыл в Шевченковский региональный ТЦК (РТЦК), чтобы выяснить ситуацию на месте. Туда же приехал начальник РТЦК. Подворному предоставили беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану.

Омбудсмен сообщил о гибели в первый день службы мобилизованного украинца
Политика
Дмитрий Лубинец

«Также по этому делу состоялось совещание с областным ТЦК. Решили назначить повторное прохождение ВЛК [военно-лечебной комиссии], по итогам которого областной ТЦК будет принимать решение по Кириллу Тарану», — рассказал Лубинец.

Ранее жена Тарана рассказала, что сотрудники львовского военкомата задержали ее мужа на улице и с применением физической силы запихнули в микроавтобус, порвав ему куртку, разбив очки и телефон. Затем мужчину привезли в ТЦК. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию из-за отсутствия при себе медицинских документов.

По словам жены Тарана, повестку ему вручили «задним числом». Несмотря на отказ проходить ВВК, к утру уже был готов приказ о его мобилизации. После этого Тарана отправили в воинскую часть на полигон в город Ровно.

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Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования Артур Ниязов сообщил о начале служебной проверки. «По закону, служебное расследование должно длиться месяц, конечно, мы завершим его быстрее. Виновные должностные лица обязательно будут наказаны», — заверил он.

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Теги
Украина мэр Львова задержания мобилизация
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