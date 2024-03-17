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Выборы президента России ,  
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МВД сообщило о возбуждении 61 уголовного дела в период выборов

МВД: в период президентских выборов возбуждено 61 уголовное дело
Сюжет
Выборы президента России
Из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов, сказал замглавы МВД Александр Горовой. Еще 33 дела заведено из-за проноса на избирательные участки красящих и легковоспламеняющихся жидкостей
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В период выборов президента России возбуждено 61 уголовное дело, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов, заявил в ходе доклада в ЦИК замглавы МВД Александр Горовой.

«Составлено 155 административных протоколов, возбуждено 61 уголовное дел [в период выборов]», — сказал Горовой (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, наибольшее число дел возбуждено по статье о заведомо ложном акте терроризма (23) и воспрепятствованию осуществления прав избирателей (21). Он также отчитался, что к вечеру 17 марта в органы внутренних дел страны поступило 1,4 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях и возможных преступлениях, большинство (547) — о ложном минировании.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Выборы главы государства прошли с 15 по 17 марта. В них участвовали четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства Владимир Путин (участвует в выборах как самовыдвиженец), глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Экзитполы ВЦИОМ и ФОМ ранее показали победу Путина с 87% голосов. Следом за действующим президентом идут Харитонов, Даванков и Слуцкий. После обработки 35% протоколов Путин лидирует с 87,4% голосов.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Кроме того, по словам Горового, 33 дела было возбуждено из-за проноса на избирательные участки красящих и легковоспламеняющихся жидкостей.

«Зафиксировано таких 52 факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела», — сказал он. За последние двое суток был предотвращен 31 случай порчи избирательных урн, отметил Горовой. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщала о попытках поджечь или залить красящими жидкостями урны с бюллетенями в 20 регионах на 29 избирательных участках, было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

Замглавы МВД при этом подчеркнул, что нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов, выявлено не было.

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Данные на 0
Обработано 60% бюллетеней
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Источник: ЦИК
© РБК, 2024

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Чернышова
МВД президентские выборы уголовное дело
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