МВД сообщило о возбуждении 61 уголовного дела в период выборов
В период выборов президента России возбуждено 61 уголовное дело, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов, заявил в ходе доклада в ЦИК замглавы МВД Александр Горовой.
«Составлено 155 административных протоколов, возбуждено 61 уголовное дел [в период выборов]», — сказал Горовой (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, наибольшее число дел возбуждено по статье о заведомо ложном акте терроризма (23) и воспрепятствованию осуществления прав избирателей (21). Он также отчитался, что к вечеру 17 марта в органы внутренних дел страны поступило 1,4 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях и возможных преступлениях, большинство (547) — о ложном минировании.
Выборы главы государства прошли с 15 по 17 марта. В них участвовали четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства Владимир Путин (участвует в выборах как самовыдвиженец), глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.
Экзитполы ВЦИОМ и ФОМ ранее показали победу Путина с 87% голосов. Следом за действующим президентом идут Харитонов, Даванков и Слуцкий. После обработки 35% протоколов Путин лидирует с 87,4% голосов.
Кроме того, по словам Горового, 33 дела было возбуждено из-за проноса на избирательные участки красящих и легковоспламеняющихся жидкостей.
«Зафиксировано таких 52 факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела», — сказал он. За последние двое суток был предотвращен 31 случай порчи избирательных урн, отметил Горовой. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщала о попытках поджечь или залить красящими жидкостями урны с бюллетенями в 20 регионах на 29 избирательных участках, было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.
Замглавы МВД при этом подчеркнул, что нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов, выявлено не было.
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