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Выборы президента России ,  
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В ЦИК назвали предварительную явку на президентских выборах

ЦИК: явка на выборах президента по всей России составила 74,22%
Сюжет
Выборы президента России
По данным экзитполов ВЦИОМа, первое место на выборах занимает действующий президент Владимир Путин с 87% голосов. Следом идет депутат от КПРФ Николай Харитонов с 4,6%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Общая федеральная явка на выборах президента России составила рекордные 74,22%. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Явка избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 94%, рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Он назвал такой показатель рекордным за все время использования системы. В Москве по итогам ДЭГ лидирует действующий президент Владимир Путин.

По итогам обработки 26,74% протоколов Путин набрал 87,81% голосов, сообщил ЦИК. депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов получил 3,8%, чуть меньше голосов отдали за первого заместителя главы фракции «Новые люди» Владислава Даванкова — 3,73%. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 2,96%.

Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Из данных экзитпола ВЦИОМ следует, что на выборах побеждает Путин с 87% голосов, Харитонов набирает 4,6% голосов, Даванков — 4,2% голосов, Слуцкий — 3% голосов. Похожие данные в экзитполе ФОМ: Путин лидирует с 87,8%, у Харитонова — 4,7%, у Даванкова — 3,6%, у Слуцкого — 2,5%.

За рубежом на выборах работали 295 избирательных участков. На них проголосовали более 249 тыс. россиян, рассказал заместитель министра иностранных дел России, председатель комиссии ведомства по выборам Евгений Иванов.

В результате поджогов на избирательных участках или выливания жидкостей в избирательные урны были безвозвратно испорчены не менее 214 бюллетеней, рассказала ранее глава ЦИК Элла Памфилова. По факту препятствования работе избирательных комиссий в разных регионах России возбудили несколько уголовных дел.

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