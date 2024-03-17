Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести

Биньямин Нетаньяху считает, что настаивающие на смене его правительства выступают за поражение Израиля и забыли о самой страшной резне со времен холокоста

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западных союзников в том, что они забыли о «монстрах из ХАМАС и настаивают на выборах, которые приведут страну к поражению, передает Financial Times.

Заявление премьер сделал на заседании правительства перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как отмечает издание, по сути, Нетаньяху ответил лидеру большинства в американском сенате Чаку Шумеру, который призвал к смене кабинета министров в Израиле, хотя ни разу не назвал его по имени.

Как заявил Нетаньяху, некоторые представители международного сообщества пытаются остановить войну, распространяя ложь об израильской армии, правительстве страны и лично премьер-министре. «Эти люди пытаются добиться проведения выборов, хотя прекрасно понимают, что они парализуют страну на полгода и приведут к прекращению операции», — сказал премьер.

Вскоре после этого Нетаньяху в интервью CNN заявил, что у мирового сообщества «короткая память» и оно забыло о гибели 7 октября 1200 человек. «Это было самое массовое убийство евреев со времен холокоста. Вы так быстро решили лишить нас права на защиту от монстров из ХАМАС. Вы что, так быстро потеряли совести?» — спросил Нетаньяху.

Шумер в минувший четверг заявлял, что операция Израиля в секторе Газа, в результате которой, по данным палестинцев, погибли более 32 тыс. человек, привела к тому, что поддержка действий Тель-Авива в мире снизилась до минимальных показателей. По его мнению, вина в этом лежит на Нетаньяху.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что уже сегодня в Катаре должны были возобновиться переговоры о прекращении огня, в которых могут принять участие официальные представители Израиля и ХАМАС. Утверждается, что у палестинцев есть предложения по мирному плану, который будет предусматривать обмен заложниками, снятие блокады Газы и начало восстановления разрушенного региона.

По данным Bloomberg, Нетаньяху назвал этот план «нереальным». Однако он согласился отправить израильских переговорщиков в Катар для дальнейшей дискуссии.