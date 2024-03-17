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Выборы президента России ,  
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Явка на выборах президента России превысила рекордные 70%

Памфилова: явка на выборах президента России с учетом ДЭГ превысила 70%
Сюжет
Выборы президента России
Явка на выборах президента России с учетом ДЭГ составила 70,81%, сообщила Памфилова. В дистанционном голосовании приняли участие более 4,7 млн избирателей из регионов, еще свыше 3,5 млн проголосовали в Москве
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Явка на выборах президента в целом по стране с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:45 мск превысила 70%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

По данным онлайн-карты ЦИК, явка составляет 70,13%. Это рекордный показатель в истории современной России.

В ДЭГ, которое работает в 28 регионах России, приняли участие более 4,7 млн избирателей, при этом принято к настоящему времени только 4,3 млн бюллетеней. В Москве, где ведется отдельный подсчет голосов ДЭГ, выдано более 3,55 млн электронных бюллетеней, а принято — более 3,53 млн.

Явка 70% на выборах президента — рекордная в истории современной России. В 2018 году явка составила 67,54%, в 2012-м — 65,34%, в 2008-м — 69,81%, в 2004-м — 64,38%, в 2000-м — 68,70%, в 1996-м — 69,8% по итогам первого тура и 69,4% по итогам второго. До этого выборы проходили в июне 1991 года, однако тогда это была еще РСФСР (была переименована в Российскую Федерацию в декабре, после подписания Беловежских соглашений и их ратификации). Явка тогда составила 76,66%.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Голосование на выборах президента России пройдет три дня, с 15 по 17 марта. На пост президента претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства Владимир Путин (участвует в выборах как самовыдвиженец) и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Этим утром официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что за рубежом на выборах президента уже проголосовали более 125 тыс. россиян в 111 странах. Дипломат привела данные по состоянию на 10:00 мск. Всего, по ее словам, проголосовали 125 428 человек на 230 избирательн

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х участках.

Как избиратели голосовали на участках: явка по регионам
Данные на 0
Выбрать регион
Отменить
i
Голосование в регионе не проводится
Явка в %
до 40
40-60
60-70
70-80
80-100
*Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года.
Источник: ЦИК
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ЦИК Элла Памфилова явка выборы президента России
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