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Выборы президента России ,  
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В ЦИК раскрыли, сколько эфирного времени дали кандидатам бесплатно

ЦИК: кандидатам в президенты России бесплатно дали 56 часов эфира для агитации
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кандидатам в президенты России в общей сложности предоставили 56 часов бесплатного эфирного времени для агитации избирателей. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина в информационном центре комиссии.

«На телевидении было предоставлено 35 часов бесплатного эфирного времени, на радиоканалах — 21 час. Таким образом, 56 часов бесплатного эфира получили кандидаты и выдвинувшие их политические партии», — сказала она (цитата по ТАСС).

Бударина уточнила, что бесплатное эфирное время предоставляли пять телеканалов — «Первый канал», «Россия-1», «Россия 24», «ТВ-Центр» и Общественное телевидение России (ОТР). Также оно было выделено на станциях «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ».

Период предвыборной агитации в СМИ этом году начался 17 февраля — за 28 дней до начала голосования. Он завершался в полночь 15 марта по местному времени в каждом из регионов.

Платные ТВ-ролики оказались маловостребованными в предвыборной агитации
Технологии и медиа
Фото:Александр Сухов / РИА Новости

«День тишины», когда агитацию необходимо было прекращать за сутки до дня голосования, для многодневных выборов был отменен в мае 2021 года. В случае однодневных выборов правило тишины сохраняется.

Кандидаты могли вести агитацию на телеканалах (в форме публичных дебатов, дискуссий, круглых столов и так далее), в печатных и сетевых изданиях, распространяя агитматериалы, а также проводя публичные мероприятия. Бесплатно в рамках кампании им предоставили семь часов телеэфира, в том числе 3 часа 30 минут для дебатов.

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Действующий глава государства Владимир Путин, который пошел на выборы как самовыдвиженец, отказался от бесплатного эфирного времени для участия в дебатах.

Также кандидаты могли закупать платную рекламу на телевидении. Как писал РБК, она оказалась маловостребованной в этой предвыборной гонке. Упор на нее делал вице-спикер нижней палаты парламента, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

В свою очередь, кандидат от КПРФ, депутат Николай Харитонов сделал акцент на дебатах в рамках бесплатных эфиров. Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий также использовал бесплатное эфирное время на телевидении и радио.

Предвыборные ролики Путина демонстрировались на федеральных каналах, а в регионах были размещены билборды в поддержку кандидата.

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