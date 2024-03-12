Трех депутатов в Южной Осетии уведомили о лишении гражданства России

Трех депутатов в конце февраля уведомили, что их действия «ведут к нарастанию напряженности». Президент Гаглоев сообщил, что претензии связаны с работой над поправками о границе с Грузией. Парламентарии обратились в суд

Гарри Мулдаров (Фото: parliamentrso.org) Давид Санакоев (Фото: parliamentrso.org) Дзамболат Медоев (Фото: parliamentrso.org)

Решение ФСБ России, которая уведомила о лишении гражданства трех депутатов парламента Южной Осетии — Гарри Мулдарова, Давида Санакоева, Дзамболата Медоева, связано с их работой над законопроектом о государственной границе республики, заявил президент Алан Гаглоев, передает информагентство «Рес».

Уведомление ФСБ депутаты получили в конце февраля. По их словам, в качестве причины спецслужба указала «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России». В чем именно заключались эти действия, не уточнялось.

По словам Гаглоева, депутатов не раз предупреждали, что «они создают угрозу национальной безопасности». Претензии связаны с работой комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией, созданной экс-президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Ее возглавлял Мулдаров. Комиссия подготовила карты и итоговый доклад, который направили руководству республики. Цхинвал планировал создать рабочие группы с представителями южноосетинской и российской сторон, документы передали в российский МИД.

В то же время, заявил Гаглоев, обсуждение вопроса о госгранице активизировалось в парламенте республики, депутаты предлагали внести поправки в соответствующий закон. «Когда ситуация стала развиваться быстрее, возник прямой вопрос: «Для чего еще создавались рабочие группы, если отдельные товарищи в одностороннем порядке все равно пытаются вносить изменения в закон о границе?» — сказал он. Гаглоев провел встречу в парламенте, где «разъяснил позицию», что поправки несвоевременны. «Поэтому не совсем правильно и нечестно, когда некоторые депутаты сегодня заявляют о том, что они ничего не знали», — сказал президент.

Гаглоев добавил, что пока Санакоев, Медоев и Мулдаров не лишены гражданства, «они спокойно пересекают границу Южной Осетии с Россией в обоих направлениях».

Как пишут «Ведомости», комиссия в парламенте предлагала смещение демаркационной линии с 2008 года вглубь грузинской территории. Законопроект о госгранице был разработан, но до голосования не дошло, документы вернули в комитет.

7 марта издание «Сапа Цхинвал» опубликовало видеообращение Санакоева, в котором тот сообщил, что уведомление ФСБ стало для всех троих неожиданностью и они не совершали каких-либо действий, угрожающих безопасности России. Депутаты обратились в суд, а также встретились с Гаглоевым. «Но, как мы увидели, делать он ничего не собирается, и это вызывает множество вопросов к президенту и вообще ко всем тем, которые передают искаженную информацию нашим партнерам в Москву», — сказал Санакоев.

Мулдаров, в свою очередь, заявил, что над законом о границе работали все парламентские партии, о чем знало руководство республики, но из троих депутатов «пытаются сделать крайних».

Большинство населения Южной Осетии имеет российское гражданство. С апреля 2023 года в России действует закон о лишении приобретенного гражданства за фейки, дискредитацию армии, а также за действия, «создающие угрозу национальной безопасности» страны. Всего в списке возможных причин лишения гражданства перечислено свыше 60 статей Уголовного кодекса. В Следственном комитете предложили расширить его на тяжкие преступления.