В Харькове сообщили о взрывах
В Харькове звучит воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов. Как пишет «Суспільне Харків», в городе раздаются взрывы.
«Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!», — написал Синегубов.
Позднее он рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия уже работают экстренные службы, масштаб ущерба уточняется.
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После теракта на Крымском мосту Минобороны России заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы.