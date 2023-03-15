Глава ОВА Харькова Синегубов сообщил о взрывах и о воздушной тревоге

В Харькове сообщили о взрывах

По предварительным данным, пострадавших нет

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Харькове звучит воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов. Как пишет «Суспільне Харків», в городе раздаются взрывы.

«Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!», — написал Синегубов.

Позднее он рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия уже работают экстренные службы, масштаб ущерба уточняется.

В середине марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о необходимости Украины усилить систему ПВО в беседе с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

После теракта на Крымском мосту Минобороны России заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы.