Медведев ответил на выдачу ордера на арест Путина по-английски

Замглавы Совбеза, комментируя решение Международного уголовного суда, написал в англоязычном аккаунте в Twitter: «Нет нужды объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой написал в англоязычном аккаунте в Twitter: «Нет нужды объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу».

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Суд считает, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выдачу ордеров, назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой. «Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными», — отметил он.

Что решение Международного уголовного суда не имеет правового значения для Москвы, заявила и официальный представитель МИДа Мария Захарова.