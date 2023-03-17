Медведев ответил на выдачу ордера на арест Путина по-английски
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой написал в англоязычном аккаунте в Twitter: «Нет нужды объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу».
17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Суд считает, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выдачу ордеров, назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой. «Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными», — отметил он.
Что решение Международного уголовного суда не имеет правового значения для Москвы, заявила и официальный представитель МИДа Мария Захарова.
МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.
Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России». Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, но в 1998 году не поддержали Римский статут.