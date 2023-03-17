Клишас предложил выдать ордер «на арест всех судей» МУС

Суд после решения о выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой вступил на путь самоликвидации, считает сенатор

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Международный уголовный суд после решения о выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «встал на путь самоликвидации», заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в телеграм-канале. Решение суда он назвал абсурдным.

«Ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН», — отметил сенатор.

В ответ он предложил «немедленно выдать ордер на арест всех «судей» МУС».

Сенатор Владимир Джабаров написал, что в целом согласен с мнением коллеги, но считает, что МУС должен не самоликвидироваться, а «его нужно ликвидировать». Клишас на это ответил: «Ликвидировать этот «суд» было бы лучше, только ликвидировать то, что мы не признаем, будет сложно».

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. По мнению суда, они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с февраля прошлого года. О планах МУС возбудить два дела против России из-за подозрений в «похищении украинских детей и перевозке их в Россию» и «намеренных атаках» на гражданскую инфраструктуру на этой неделе писала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ отметил, что Россия, как и ряд государств, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому любые подобные решения «ничтожны с точки зрения права». О том, что решение этого суда не имеет правового значения для Москвы, говорила и официальный представитель МИД Мария Захарова.