Клишас предложил выдать ордер «на арест всех судей» МУС
Международный уголовный суд после решения о выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «встал на путь самоликвидации», заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в телеграм-канале. Решение суда он назвал абсурдным.
«Ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН», — отметил сенатор.
В ответ он предложил «немедленно выдать ордер на арест всех «судей» МУС».
Сенатор Владимир Джабаров написал, что в целом согласен с мнением коллеги, но считает, что МУС должен не самоликвидироваться, а «его нужно ликвидировать». Клишас на это ответил: «Ликвидировать этот «суд» было бы лучше, только ликвидировать то, что мы не признаем, будет сложно».
17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. По мнению суда, они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с февраля прошлого года. О планах МУС возбудить два дела против России из-за подозрений в «похищении украинских детей и перевозке их в Россию» и «намеренных атаках» на гражданскую инфраструктуру на этой неделе писала газета The New York Times со ссылкой на источники.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ отметил, что Россия, как и ряд государств, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому любые подобные решения «ничтожны с точки зрения права». О том, что решение этого суда не имеет правового значения для Москвы, говорила и официальный представитель МИД Мария Захарова.
МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.
Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.