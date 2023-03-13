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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о планах суда в Гааге открыть дела против России из-за Украины

NYT: МУС планирует возбудить первые два дела против России из-за событий на Украине
Международный уголовный суд может открыть два дела по обвинениями в «похищении детей и атаках по гражданским объектам», пишет NYT. Россия не является участником этого суда и не признает его компетенцию
Здание Международного уголовного суда
Здание Международного уголовного суда (Фото: icc-cpi.int)

Международный уголовный суд (МУС, расположен в Гааге) планирует завести первые два дела против России в связи с событиями на Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники, осведомленных о решении.

По данным газеты, суд намерен добиваться выдачи ордеров на арест тех, кто связан с «похищением» украинских детей и перевозкой их в Россию, а также «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре.

В российском МИДе называли ложными обвинения в «насильственном вывозе несовершеннолетних» с украинской территории. Минобороны России заявляло, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам энергетики.

NYT отмечает, что сначала свои обвинения коллегии судей представит главный прокурор суда Карим Хан. После этого судьи решат, соблюдены ли юридические стандарты для выдачи ордеров на арест. Кому конкретно планируется предъявить обвинения, неизвестно.

Суд не может рассматривать дела заочно, поэтому судебные разбирательства маловероятны, отмечает NYT.

Год назад к МУС с просьбой начать расследование из-за событий на Украине обратились 38 стран. Суд инициировал следствие, причем за период с 21 ноября 2013 года.

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МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей документа. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России».

МУС не имеет права судить государства, но может привлекать к ответственности физических лиц, совершивших военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

После начала спецоперации Украина также пожаловалась на Россию в Международный суд ООН. Помимо этого, Киев требует создания спецтрибунала в отношении Москвы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Международный уголовный суд Украина Военная операция на Украине МУС
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