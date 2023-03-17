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Чуйченко призвал не взыскивать излишнее имущество при маленьком долге

Глава Минюста Чуйченко призвал не взыскивать излишнего имущества при маленьком долге
Министр юстиции обратил внимание на случаи, когда за долги в несколько тысяч рублей арестовывается имущество, стоимость которого «в сотни раз превышает размер взыскания»
Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Министр юстиции России Константин Чуйченко обратил внимание на взыскание с должников излишнего имущества при задолженности в несколько тысяч рублей. Его слова приводит «РИА Новости».

Он признал это «частой проблемой». «Порой принимаемые меры избыточны», — отметил Чуйченко на заседании коллегии Минюста.

Глава ведомства упомянул случаи, когда за маленькие долги арестовывается имущество, стоимость которого «в сотни раз превышает размер взыскания».

«ФССП [Федеральная служба судебных приставов] необходимо принять меры по внесению соответствующих корректив в практику своей работы, а если потребуется, совместно с Минюстом проработать предложения по изменению законодательства», — призвал Чуйченко.

Министр также сообщил, что в 2022 году судебные приставы взыскали рекордную сумму долгов — более 1 трлн руб. «Это очень хороший результат», — отметил он. Для сравнения: в 2020 году было взыскано 696 млрд руб., в 2021-м — 888 млрд руб. В консолидированный бюджет в прошлом году перечислено свыше 412 млрд руб., что на 86 млрд руб. больше, чем годом ранее.

На прошлой неделе стало известно, что приставы прислали главному редактору РБК Петру Канаеву постановление об аресте его квартиры и дачи. Поводом для этого стала несвоевременная оплата наложенного на редакцию ресурса штрафа в 4 тыс. руб. и 1 тыс. руб. пени за упоминание в материале без указания на иноагентство правозащитного центра «Сова». Канаев назвал это решение чрезмерным. Позднее в самой ФССП опровергли арест квартиры и дачи главреда РБК, хотя информация об этом есть в тексте постановления пристава.

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В конце января РБК со ссылкой на подсчеты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) писал, что в прошлом году средний размер платежа по долгам составил 3,7 тыс. руб., что на 18,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Показатель упал до минимума за три года. Речь идет о задолженности граждан по кредитам, которую коллекторы взыскивают в интересах банков по агентской схеме. Участники рынка объясняют это кризисом и изменением политики кредиторов и взыскателей, ставших лояльнее к должникам.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Константин Чуйченко Минюст должники
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