ФССП опровергла арест квартиры и дачи главреда РБК из-за штрафа в ₽5000

Федеральная служба судебных приставов назвала сообщение об аресте недвижимости главного редактора Объединенной редакции РБК Петра Канаева «несоответствующим действительности». Тем не менее, информация об аресте есть в тексте постановления пристава.

В пресс-службе ФССП сообщили, что на основании судебных решений о привлечении к административной ответственности в Ступинском отделении ведомства возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании административных штрафов.

«Судебным приставом-исполнителем приняты меры в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Дополнительно сообщаем, что в соответствии со ст. 50 Федерального закона «Об исполнительном производстве» с запрашиваемой информацией вправе знакомиться стороны исполнительного производства, которыми являются должник и взыскатель, либо их официальные представители», — заявили в пресс-службе.

Ранее приставы прислали главному редактору РБК постановление об аресте его квартиры и дачи. Поводом стал неоплаченный штраф РБК в 4 тыс. руб. и 1 тыс. руб. пени за упоминание в материале без указания на иноагентство правозащитного центра «Сова».

Канаев назвал решение об аресте имущества из-за штрафа в 5 тыс. рублей чрезмерным.