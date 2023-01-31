Россияне сократили платеж коллекторам по долгам до минимума за три года

В 2022 году средний платеж россиян по долгам упал до трехлетнего минимума, подсчитали в НАПКА. Участники рынка связывают это с кризисом и изменением политики кредиторов и взыскателей, которые стали лояльнее к должникам

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В 2022 году средний размер платежа по долгам оказался на минимальном уровне с 2019 года — 3,7 тыс. руб., подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) по просьбе РБК. В годовом выражении показатель упал сразу на 18,4%, хотя до этого рос на протяжении трех лет. Речь идет о задолженности физлиц по кредитам, которую коллекторы взыскивают в интересах банков по агентской схеме. По данным ассоциации, за январь—октябрь 2022 года объем этого рынка составил 605 млрд руб., данных по итогам года еще нет.

Ухудшение платежной дисциплины заемщиков совпало с пиком кризиса весной прошлого года, следует из статистики НАПКА (есть у РБК). В феврале средний платеж в агентском сегменте упал на 2,5% по сравнению с январем, в марте — на 13,5%, а в апреле — еще на 0,2%, до минимального уровня за год в 3,2 тыс. руб. После этого показатель восстанавливался — вплоть до 3,9 тыс. руб. в декабре.

В сегменте цессии — взыскания долгов, которые коллекторы выкупили у основных кредиторов, — средний платеж тоже упал, но не так значительно: на 1,3% в годовом выражении, до 4,1 тыс. руб. в среднем за год.

В НАПКА негативную динамику связывают с кризисом, а также с изменением политики кредиторов и взыскателей: они стали лояльнее к должникам и позволяют клиентам вносить меньшие суммы вместо того, чтобы пропускать платеж. Стратегия рынка направлена на сохранение факта внесения платежа за счет его сокращения, пояснили в ассоциации.

Как кризис повлиял на платежеспособность должников

Кризисные явления 2022 года — все же основная причина ухудшения платежеспособности должников, полагает президент НАПКА Эльман Мехтиев: «В кризисные периоды россияне сокращают расходы, что отражается и на среднем платеже. Кроме того, совершенно очевидно, что оплата по просроченному долгу для большинства не является первостепенной статьей расходов, особенно если есть действующие кредиты, которые ставятся в приоритет».

Более заметное снижение среднего платежа по долгам, которые обрабатываются по агентской схеме, Мехтиев связывает с тем, что условия взыскания устанавливают банки — в отличие от цессии, когда коллекторское агентство как новый кредитор может само определять для должников сумму ежемесячного взноса. «Как правило, она уже изначально минимальна, поэтому не так подвержена волатильности, как в рамках агентского договора, где условия обозначает банк», — объясняет президент НАПКА.

Внешнеполитическая и экономическая ситуация стала существенным триггером для снижения суммы среднего платежа, соглашается гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. «Уход крупных западных игроков с российского рынка, потеря рабочих мест, политика ограничения выдачи кредитов — все это значительно отразилось и на показателях взыскания, но по мере восстановления деловой активности поменяется и ситуация с платежами по долгам», — поясняет он.

Какие еще причины у снижения среднего чека

Вахата считает снижение средней величины платежа по долгу «временным явлением». По его словам, показатель скорректировался вверх уже к концу прошлого года. Статистика НАПКА это подтверждает.

«Тенденция снижения среднего платежа сохранится в 2023 году за счет изменений в законодательстве для некоторых категорий граждан», — отмечает заместитель гендиректора коллекторского агентства АБК Евгения Уткина. Осенью Минэкономразвития предложило расширить доступ к процедуре упрощенного банкротства без суда для пенсионеров, получателей социальных пособий, а также для граждан, долги которых принудительно взыскиваются более семи лет.

РБК направил запросы в крупные банки. Представитель ВТБ сообщил, что в сегменте банковского урегулирования не наблюдает тенденций по снижению среднего размера платежа. Росбанк также сообщил, что при внутреннем взыскании не фиксировал тенденцию к снижению среднего платежа в прошлом году. Остальные кредитные организации на запросы не ответили.

Снижение среднего платежа в пользу коллекторов также может быть связано с тем, что банки-кредиторы передают профессиональным взыскателям «больше мелкой задолженности, оставляя крупные чеки на внутреннее взыскание», полагает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. На небольшие чеки ложится большее количество затрат (например, на СМС-информирование или связь по телефону), а кроме того, кредиторы все чаще используют модельный подход при оценке качества просрочки, отдавая по агентским договорам коллекторам менее платежеспособных должников, объясняет он.

Снижение среднего платежа негативно влияет на сборы коллекторских агентств, признает Вахата. Но, по его словам, этот эффект может быть нивелирован, если банки-кредиторы будут передавать коллекторам больше долгов по агентской схеме. «Очень многое зависит от кредитной политики в стране и от объемов выдаваемых кредитов. Сейчас в явном виде наблюдаем снижение передаваемых объемов от банков, <…> и, наоборот, растут передачи от сектора МФО, у которых риск-политика более мягкая и гибкая», — добавляет собеседник РБК.