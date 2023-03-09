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Имущество главреда РБК арестовали из-за «иноагентского» штрафа в ₽5000

Приставы арестовали имущество главреда РБК из-за долга по «иноагентскому» штрафу в ₽5000
Судебные приставы по долгу в 5000 рублей наложили арест на квартиру и дачу в Подмосковье. Причиной стало отсутствие указания на иноагентство признанного иноагентом центра «Сова»
Петр Канаев
Петр Канаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Судебный пристав из Ступинского РОСП Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области (ФССП) Милена Жаврова наложила арест на имущество главного редактора объединенной редакции РБК Петра Канаева. Документ, в котором говорится об аресте имущества, направила Канаеву ФССП.

Причиной для ареста квартиры площадью 33 кв. м и дачи в Ступинском районе площадью 117 кв. м на восьми сотках стала несвоевременная оплата наложенного на редакцию штрафа в 4 тыс. руб. и пени в 1000 руб. по статье 13.15, ч. 2.1 КОАП (распространение в СМИ информации об иностранных агентах либо производимых ими материалов без указания на статус иностранного агента). На момент публикации материала в реестр иностранных агентов были внесены более 550 физических и юридических лиц.

Ранее Гагаринский суд Москвы по иску Роскомнадзора установил, что РБК нарушил «требования ч. 9 ст. 4 Закона о СМИ». Суд указал, что в 21:30 по адресу: https://www.rbc.ru/politics/29/04/2021/608ab4349a79476243afc3ac был опубликован материал под названием «Почему руководству ФБК вменяют статью из дел «бога Кузи» и «Аум синрикё» (ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России: «Аум синрикё» признана в России террористической организацией и запрещена), «содержащий информацию о наименовании организации «Сова», включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без указания на то, что некоммерческая организация выполняет функции иностранного агента».

«В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», пунктами 22, 42, 43 постановления нленума Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа вправе, в том числе в срок для добровольного исполнения, совершать отдельные исполнительные действия в виде объявления запрета на распоряжение имуществом, принадлежащим должнику (в том числе запрета на совершение в отношении него регистрационных действий), включая запрет на вселение и регистрацию иных лиц», — говорится в постановлении пристава.

«Я получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества сегодня утром через «Госуслуги». Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 рублей с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным», — сказал Петр Канаев.

РБК направил запрос в пресс-службу ФССП.

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Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
При участии
Екатерина Костина
РБК СМИ журналистика иноагенты штраф ФССП Роскомнадзор
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