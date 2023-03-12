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Telegraph сообщила о начале кампании по созданию сильнейшей армии Польши

Telegraph: Польша начала кампанию по созданию сильнейшей армии в Европе

Польша начала кампанию по перевооружению, чтобы создать крупнейшие в Европе сухопутные войска для противодействия российской угрозе, пишет The Telegraph.

В этом году республика собирается потратить на оборону 4% ВВП, что в два раза больше оборонных расходов среди членов НАТО.

Так, страна закупит 1000 южнокорейских основных боевых танков K2 и 250 новых американских Abrams M1A2 SEPV3. Это сделает из Польши обладателя крупнейших в Европе танковых дивизий и позволит ей превзойти Великобританию, у которой 227 танков.

Артиллерия страны будет усилена за счет 600 южнокорейских 155-мм самоходно-артиллерийских установок К-9, 18 американских реактивных систем залпового огня HIMARS с 9 тыс. ракет и 288 южнокорейских артиллерийских систем K239 Chunmoo. Кроме того, войска вооружат более 1000 польских боевых машин пехоты Borsuk, а авиационное прикрытие будут осуществлять 96 вертолетов AH-64 Apache, закупленных в США, и 48 боевых самолетов FA-50, заказанных в Южной Корее.

Кроме того, ведутся переговоры о строительстве «крупного оружейного завода» вместе с Великобританией, отчасти для производства и ремонта оружия, предназначенного для Украины.

Варшава планирует потратить около 449,7 млрд злотых к 2035 году на вооружения, а оборонный бюджет в этом году составляет 97,4 млрд злотых, или около 4% ВВП.
Для сравнения: в 2015 году он составлял всего 37 млрд злотых, или 2,2%. ВВП. Рост более чем на 160%.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак неоднократно заявлял о планах превратить польские сухопутные войска в сильнейшие в Европе. Сейчас там служат
164 тыс. военнослужащих, их численность планируется увеличить до 300 тыс. В страну уже прибыли первые партии танков К2 и гаубиц К9.

Летом глава Минобороны отмечал, что польская армия должны быть «настолько многочисленной и сильной, чтобы само ее существование отпугивало агрессора». «И по артиллерии, и по бронетанковым силам в конечном счете в Европе не будет более сильной страны. У нас будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО», — обещал он.

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