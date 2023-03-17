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В Госдуму внесли поправки о штрафах до ₽500 млн за утечку личных данных

«Коммерсантъ»: в Госдуму внесли проекты со штрафами до 500 млн руб. за утечку данных
Два проекта об ужесточении порядка работы с персональными данными россиян передало в профильный комитет Госдумы Минцифры, узнал «Коммерсантъ». Один из них вводит оборотные штрафы за утечку данных, второй — вносит изменение в УК

Минцифры передало на рассмотрение комитета Госдумы по информполитике два законопроекта, которые ужесточают порядок работы с персональными данными россиян, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Оба документа разрабатывались с начала 2022 года. Первый вводит оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку информации. Второй вносит изменения в УК России и распространяется на граждан, совершивших противоправные действия с использованием персональных данных: кражу, продажу, а также создание теневых форумов, где незаконно распространяются личные данные граждан.

Ранее законопроект об усилении административной ответственности за утечки данных анонсировал глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, штраф за утечки может составить до 3% от оборота компании.

Как пишет «Коммерсантъ», внесенные в Госдуму поправки предусматривают за первичную утечку данных предусмотрен фиксированный штраф, а за повторную — оборотный. «Законопроект должен предусматривать оборотный штраф для компаний в размере 5–500 млн руб., при этом максимальный штраф компания получит, если допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу», — говорится в статье.

Помимо этого, в апреле Госдума рассмотрит законопроект об «уголовной ответственности за кражу персональных данных и создание сайтов и других каналов для их распространения». Источник газеты уточнил, что речь идет о внесении изменений в статьи 272, 273 и 274 УК, которые касаются неправомерного доступа к компьютерной информации, распространения вредоносных программ и нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации.

Источник «РИА Новости» в декабре сообщал, что наказание будет рассчитано на физических лиц и пока предусмотрено в размере от 300 тыс. руб. до 2 млн руб. Также, по его словам, рассматривается наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления до шести лет, при отягчающих обстоятельствах — до десяти лет.

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С предложением ввести оборотные штрафы для бизнеса за утечки персональных данных в апреле прошлого года выступило Минцифры. Шадаев тогда указал, что бизнес опасается, скорее, репутационных потерь, нежели штрафа. Законопроект, по его словам, не будет касаться госорганов. Позже источники «Коммерсанта» уточнили, что ведомство предложило ввести оборотный штраф в диапазоне от 5 млн до 500 млн руб.

Президент Владимир Путин в начале декабря также говорил о необходимости ужесточить наказание за утечки — такие меры, по его словам, «нужно проработать как следует».

Оборотный штраф — понятие из антимонопольного законодательства. Размер оборотного штрафа зависит от выручки компании, он может быть 1%, 5% или 15%.

Сейчас максимальный штраф за утечку персональных данных для бизнеса составляет 500 тыс. руб.

В 2022 году в России выросло число утечек личных данных: только за первое полугодие в интернете оказалось 305 баз информации — это на 45,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из подсчетов InfoWatch. Так, в марте в интернет утекли личные данные пользователей «Яндекс.Еды» В августе в интернет попали данные более 100 тыс. заказов клиентов СДЭК, а в начале декабря произошла утечка данных из корпоративного справочника компании «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»).
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
утечка данных Госдума Минцифры
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