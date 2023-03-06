Минцифры и ФСБ проверят сообщения об утечке биометрических данных россиян

Минцифры совместно с ФСБ проводит проверку по факту сообщений о возможной утечке данных у основного подрядчика по обслуживанию системы выдачи паспортов ФГАУ НИИ «Восход». На текущий момент Минцифры факт утечки не подтверждает

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Минцифры не подтвердило утечку данных из Федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) НИИ «Восход». Об этом заявил представитель министерства. Ранее об утечке сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Минцифры проводит по этому поводу служебную проверку совместно с ФСБ. Факт утечки не подтвержден. Данные в сеть не выложены. Была зафиксирована аномальная активность, в том числе из внутренней сети предприятия. Данные хранятся в зашифрованном виде, ключ расшифровки хранится в Гознаке. Это в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным», — сказал представитель Минцифры РБК.

Ранее источник РБК на ИТ-рынке сообщил, что у НИИ «Восход» могли утечь «десятки процентов базы загранпаспортов, которая велась с 2006 года». По его словам, слив организовал сотрудник компании, сейчас этот факт проверяет прокуратура.

НИИ «Восход» подведомствен Минцифры, занимается созданием ИТ-решений для органов власти, внедряет и развивает новые форматы взаимодействия между государством и гражданами. Среди прочего «Восход» обслуживает межведомственный сегмент Государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения. Среди функций этой системы ведение и использование взаимосвязанных баз данных метрической и биометрической информации, обеспечение автоматизированного контроля паспортно-визовых документов для уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и др.

Актуальные финансовые показатели не раскрываются. Среди последних контрактов ФГАУ — сопровождение подсистемы «Мобильный избиратель» государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» на 59,6 млн руб., а также сопровождение подсистемы автоматизации избирательных процессов и технологических программ ГАС «Выборы» на 76,8 млн руб.

РБК направил запрос в НИИ «Восход». Представитель пресс-службы Роскомнадзора заявил РБК, что ведомство не располагает информацией об утечке.

Руководитель направлений в сфере информационной безопасности Softline Илья Тихонов указал, что пока неясно, какие именно данные могли быть скомпрометированы. «Но если допустить реальный факт утечки биометрических данных с 2006 года, то это грозит серьезными последствиями владельцам паспортов. Это может стать хорошим инструментом для создания дипфейков через искусственный интеллект. Например, фотография в связке с голосом используется банками для идентификации клиентов. Кроме того, многие сервисы для выдачи микрокредитов запрашивают фото человека рядом с паспортом, а искусственный интеллект легко может создать такое фейковое фото, обладая данными из базы загранпаспортов», — рассуждает собеседник РБК.