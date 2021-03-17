Горбачев счел распад СССР нарушением воли народа

Референдум же был необходимым и справедливым, а его итоги — «поразительны» заявил Горбачев. 30 лет назад, 17 марта 1991 года, прошел всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза

Михаил Горбачев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Референдум о сохранении СССР, прошедший 30 лет назад, был «необходимым и справедливым», а распад Советского Союза стал нарушение «воли всего народа». Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев, сообщил «Интерфакс».

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», — сказал Горбачев.

Он напомнил, что именно на основе этого референдума состоялся так называемый Ново-Огаревский процесс по формированию нового союзного договора. «Проект был полностью подготовлен, и 20 августа 1991 года он должен был быть подписан, но подписание этого договора сорвал путч ГКЧП», — отметил Горбачев.

«Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза — это было ничто иное, как нарушение воли всего народа», — заявил он.