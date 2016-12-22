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«Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму
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«Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму
Бизнес, 19:20
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«Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму
«Ростех» не сумел вовремя сдать электростанции в Крыму стоимостью 71 млрд руб. и в третий раз предложил перенести их запуск. У госкорпорации возникли проблемы с подрядчиками и Ростехнадзором
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Что случилось?

«Ростех» попросил Минэнерго перенести сроки запуска двух электростанций в Крыму — Таврической и Балаклавской ТЭС в Симферополе и Севастополе соответственно. Об этом РБК рассказали два человека, знакомые с топ-менеджерами «Технопромэкспорта» — «дочки» «Ростеха» и подрядчика стройки. Информацию подтвердил представитель Минэнерго.

Эти две электростанции будут состоять из двух блоков по 235 МВт каждый (общая мощность двух электростанций — 940 МВт), первые блоки обеих станций должны были запустить 1 сентября 2018 года, вторые — 1 октября и 1 ноября. Однако первые блоки запустили с опозданием на месяц (1 октября), и пока они работают в режиме пусконаладки. Блоки будут запущены в эксплуатацию после оформления документов, сказал представитель Минэнерго. Скорее всего, это произойдет в 20-х числах декабря, уточнил источник, близкий к «Технопромэкспорту». В октябре-ноябре энергоблоки загружались, когда была такая возможность, а иногда вообще не выдавали мощность в сеть, утверждает собеседник, близкий к одному из профильных ведомств.

Вторые два энергоблока крымских электростанций «дочка» «Ростеха» сможет запустить только весной следующего года, вероятнее всего в марте, рассказали РБК два человека, знакомых с топ-менеджерами «Технопромэкспорта», и подтвердил источник, близкий к этой компании.

Правительству известно о задержках ввода энергоблоков и переносе запуска на следующий год, сказал РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует вопросы энергетики) Илья Джус. Он добавил, что пока график реализации мероприятий федеральной целевой программы по развитию Крыма не менялся, но возможна его корректировка.

В чем причина?

Причин переноса энергоблоков несколько, одна из них — претензии Ростехнадзора к строительству первых энергоблоков, сказал один из собеседников РБК. Ростехнадзор нашел нарушения при строительстве «вспомогательных зданий и сооружений, входящих в первый пусковой комплекс», строительно-монтажные работы до сих пор не закончены, отметил РБК представитель этого ведомства. Эти нарушения «Технопромэкспорт» пока не устранил. В результате Ростехнадзор завел четыре административных дела по ч. 6 ст. 19.5 КоАП (за невыполнение предписаний надзорных органов): два — в отношении «Технопромэкспорта» и еще два в отношении гендиректора компании Сергея Топор-Гилки, добавил он. У Ростехнадзора были замечания к газоотводам и сетям для первых блоков, объяснял ранее замминистра энергетики Андрей Черезов.

Претензий к вторым очередям электростанций у Ростехнадзора нет, сказал представитель ведомства. Но ГУП «Крымэнерго» все еще не построил схемы выдачи мощности для подключения к энергосистеме вторых энергоблоков, объясняет один из собеседников РБК. Главная проблема — с сетями для Симферопольской ТЭС, рассказывал источник РБК. Аукцион на модернизацию семи подстанций для подключения этих энергоблоков «Крымэнерго» объявил только в мае 2018 года, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на сайт госзакупок. Срок работ — до 18 месяцев, говорилось в технической документации.

Минэнерго не раз предлагало Крыму передать строительство и сетевой, и газовой инфраструктуры на федеральный уровень, но глава региона Сергей Аксенов отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан, рассказывали РБК два федеральных чиновника и один крымский.

Представитель «Ростеха» не ответил на запрос РБК.

Во время строительства Балаклавской теплоэлектростанции (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Почему раньше переносили сроки?

«Ростех» уже в третий раз просит отложить ввод энергоблоков, изначально две электростанции планировалось запустить до 3 марта 2018 года. Эту дату перенесли на июнь 2018 года из-за проблем с генерирующим оборудованием. Структура «Ростеха» купила немецкие газовые турбины Siemens (российских турбин большой мощности пока не производят), в том числе в надежде, что санкции против Крыма отменят. Поставка задерживалась, «Ростех» пытался сменить поставщика, но не смог, смонтировал в Крыму турбины Siemens, что вызвало международный скандал и новую волну санкций в отношении России, немецкая компания заявила о приостановке сотрудничества с российскими госкомпаниями.

В июне запустить энергоблоки также не удалось — по словам Черезова, из-за тех же проблем с крымскими подрядчиками. ГУП «Черноморнефтегаз» и ГУП «Крымэнерго» не успели вовремя построить газовые отводы и сети для новых электростанций, сроки сдвинули на осень.

Замминистра энергетики подчеркивал, что перенос сроков не связан с запуском немецких турбин. Программный комплекс для управления обеими станциями выполнен российскими программистами, объяснял он. «Это уже наш продукт, российский. Мне жалко тех, кто сомневался, что мы это сделаем», — говорил Черезов.

Хватит ли Крыму электроэнергии?

Пиковое потребление в Крыму в этом году составляло около1400 МВт, при этом полуостров уже располагает мощностями в 1330 МВт, рассказывал в марте этого года министр энергетики Александр Новак президенту Владимиру Путину.

Крым, который практически не имеет собственной генерации, обеспечивают электричеством энергомост из Краснодарского края на 800 МВт, запущенный в 2016 году, и 18 мобильных газотурбинных установок (МГТЭС) на 405 МВт, который на полуостров специально перебросило Минэнерго.

13 ноября правкомиссия, которую возглавляет Козак, продлила оплату мощности 18 МГТЭС еще на год — до конца 2019 года (копия протокола есть у РБК). Такие установки получат высокий тариф так называемой вынужденной генерации, который оплачивают потребители (кроме населения) европейской части России и Урала. Тариф для МГТЭС продлили «для надежного энергообеспечения Крыма», говорится в протоколе. Он обойдется потребителям в 1,5 млрд руб., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к заседанию.

Запуск энергомоста в Крым почти полностью закрыл потребность полуострова в энергопотреблении, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Но в случае экстремальных погодных условий на пике потребления возможен дефицит, тогда придется отключать часть потребителей, полагает она.

Главное — запустить электростанции к новому туристическому сезону, то есть к маю: цены на полуострове довольно высокие, и хорошо бы за эти деньги хоть электричество было, рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, энергомост не может являться главным источником энергоснабжения как минимум из-за высоких потерь при передаче электроэнергии на полуостров и после запуска ТЭС должен стать резервным источником.

Крым — один из самых быстрорастущих регионов России с точки зрения энергопотребления (в 2017 году рост составил 4%), напоминает Порохова. Потребление продолжит расти сопоставимыми темпами, и новые электростанции нужны, чтобы не ограничивать развитие региона, заключает эксперт.​

Автор: Алина Фадеева.
Теги: «Ростех» , Крым
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