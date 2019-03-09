Порошенко объявил о новой ракетной программе Украины после развала ДРСМД

Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели глубоко в тылу противника. После развала ДРСМД Киев намерен взяться за разработку подобных вооружений, утверждает Порошенко

Ракетные комплексы 9К79 «Точка-У» вооруженных сил Украины (Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости)

После выхода России и США из Договора о запрещении ракет меньшей и средней дальности Украина намерена развивать новое ракетное вооружение. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время участия в совете регионального развития Черкасской области, передает «Укриформ».

По словам Порошенко, Украина не намерена больше соблюдать какие-либо обязательства по развитию ракетных вооружений. «Россия де-факто разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него, мы тоже лишились определенных обязательств, которые соблюдали ранее. Нас больше не связывают никакие ограничения по дальности полета наших ракет», — заявил украинский президент.

Порошенко подчеркнул, что Киев не намерен «повторять ошибки Будапештского меморандума». Этот договор, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на вступление Киева в договор о нераспространении ядерного оружия и отказ от советского ядерного оружия.

«Нам необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора более сдержанным, а нашу оборону — более надежной. Для меня безопасность украинцев​ превыше всего», — заявил Порошенко.

Ранее в марте Порошенко заявлял, что Киев относится к решению США выйти из ДРСМД «с пониманием». «Мы считаем это решение оправданным, отвечающим сегодняшнему состоянию с ситуацией с безопасностью как на европейском континенте, так и в мире в целом», — пояснял позицию Киева украинский президент.