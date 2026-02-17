 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

По его словам, планы НАТО включают блокаду Калининградской области, захваты торговых судов и диверсии на подводных коммуникациях. Патрушев заявил о готовности ВМФ прорвать блокаду, если ситуация не будет урегулирована мирно
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» рассказал об угрозах для морской торговли России. По его словам, российский Военно-морской флот готов предпринять действия по защите морских коммуникаций, вплоть до прорыва блокады.

«Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», — сказал он.

Патрушев считает, что на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться «внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров».

По его словам, меры реагирования на действия Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии.

«Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — предупредил Патрушев.

США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций
Политика

В начале января Британия участвовала в операции США по захвату танкера Marinera (ранее носившего название Bella 1) под российским флагом в Северной Атлантике, у берегов Шотландии. Как объяснило тогда американское командование в Европе, судно было задержано за нарушение режима американских санкций. МИД России назвал действия экипажа соответствующими международному праву.

Вечером 22 января во Франции также задержали танкер, следовавший под «подставным флагом». По данным морской префектуры Франции, судно направлялось из Мурманска, что указывает на его российское происхождение. Капитан был передан французским Военно-морским флотом в руки судебных властей, тогда как остальные члены экипажа, включая граждан Индии, остались на борту.

Президент России Владимир Путин в июне 2025 года предупредил, что попытки причинить ущерб России, в том числе через так называемый теневой флот, приведут к общим проблемам, прежде всего для тех, кто предпринимает такие действия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Николай Патрушев ВМФ угрозы Запад
Николай Патрушев фото
Николай Патрушев
помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
Материалы по теме
Патрушев назвал вопросы к европейской версии подрыва «Северных потоков»
Политика
Bloomberg узнал об обсуждении Европой захвата танкеров теневого флота
Политика
Guardian узнала, что Британия обсуждала захват танкера теневого флота
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
У экс-главы Южно-Сибирского Росприроднадзора изъяли имущество на ₽10 млрд Общество, 10:28
«РИА Новости» сообщает, что Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры Политика, 10:22
Новая Москва стала лидером по числу и доле сделок в новостройках в январе Недвижимость, 10:20
Из лучшего игрока в тренера: как специалисту освоить роль лидераПодписка на РБК, 10:17
Прилет российской делегации в Женеву на переговоры. Полное видео Политика, 10:17
Apple анонсировала первую большую премьеру в 2026-м. Чем удивит компания Life, 10:12
Когда онлайн-сервисы не смогут автоматически списать деньги. Разбор Инвестиции, 10:10
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Место проведения трехсторонних переговоров в Женеве. Видео Политика, 10:09
CNN рассказал о непонимании США, что будет после свержения режима в Иране Политика, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Обстановка у места проведения переговоров России, США и Украины. Видео Политика, 10:03
WSJ узнала о решении Goldman Sachs отказаться от политики равенства Общество, 10:00
Украинские военные начнут обучать боевому опыту немецких солдат Политика, 09:53
Туристы в Териберке рассказали, как помогали друг другу с выездом
РАДИО
 Общество, 09:50