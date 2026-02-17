Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

По его словам, планы НАТО включают блокаду Калининградской области, захваты торговых судов и диверсии на подводных коммуникациях. Патрушев заявил о готовности ВМФ прорвать блокаду, если ситуация не будет урегулирована мирно

Николай Патрушев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» рассказал об угрозах для морской торговли России. По его словам, российский Военно-морской флот готов предпринять действия по защите морских коммуникаций, вплоть до прорыва блокады.

«Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», — сказал он.

Патрушев считает, что на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться «внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров».

По его словам, меры реагирования на действия Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии.

«Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — предупредил Патрушев.

В начале января Британия участвовала в операции США по захвату танкера Marinera (ранее носившего название Bella 1) под российским флагом в Северной Атлантике, у берегов Шотландии. Как объяснило тогда американское командование в Европе, судно было задержано за нарушение режима американских санкций. МИД России назвал действия экипажа соответствующими международному праву.

Вечером 22 января во Франции также задержали танкер, следовавший под «подставным флагом». По данным морской префектуры Франции, судно направлялось из Мурманска, что указывает на его российское происхождение. Капитан был передан французским Военно-морским флотом в руки судебных властей, тогда как остальные члены экипажа, включая граждан Индии, остались на борту.

Президент России Владимир Путин в июне 2025 года предупредил, что попытки причинить ущерб России, в том числе через так называемый теневой флот, приведут к общим проблемам, прежде всего для тех, кто предпринимает такие действия.