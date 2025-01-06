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Папа римский раскритиковал монахинь за «уксусные лица»

Папа римский Франциск призвал группу монахинь из Союза Святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы быть «глашатаями приветливости» и придерживаться дружелюбного ко всем образа жизни. Об этом пишет Sunday Times.

«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом, и это не выглядит дружелюбно. Это не то, что помогает привлечь людей. Уксус противен, а монахини с уксусным лицом — не буду даже говорить об этом», — сказал Франциск.

Понтифик предупредил, что суровые лица отталкивают людей от веры. Он также призвал монахинь воздержаться от сплетен, подчеркнув, что просить женщин об этом — это «отважно». По его мнению, «сплетни убивают, сплетни отравляют».

В конце декабря Папа римский присвоил дворянский титул председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову и его супруге оперной певице Светлане Касьян. Присвоение звания было приурочено к Юбилейному году в римско-католической церкви.

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Папа римский Франциск католическая церковь
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