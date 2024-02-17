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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Эстонии возложил ответственность на Запад за сдачу Авдеевки

Глава МИД Эстонии: Запад несет ответственность за выход ВСУ из Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Эстонии возложил ответственность на Запад за вывод украинских войск из Авдеевки. Он напомнил, что Киев говорил о нехватке боеприпасов с лета 2023 года, но их доставляют медленно. Россия осуждает помощь Запада Украине
Авдеевка
Авдеевка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Западные союзники несут ответственность за вывод украинских войск из Авдеевки, считает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он отметил, что в Киеве говорили об острой нехватке боеприпасов с лета 2023 года. «ЕС обещал 1 млн артиллерийских снарядов — это была эстонская инициатива — к марту этого года, — приводит его слова Newsweek. — Мы поставили лишь половину. Хорошо, что сейчас все страны ЕС пообещали выполнить обязательства в течение следующего полугодия, до конца этого года». Цахкна добавил, что целью является поставка Киеву 1,1 млн снарядов, однако, по его словам, «это слишком медленно».

«Все страны [западные союзники Украины] несут за это ответственность», — заявил он.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года ее население составляло 31,7 тыс. человек. По данным Financial Times, за нее шли ожесточенные бои с октября 2023 года, в последние недели их интенсивность увеличилась. Газета назвала этот населенный пункт «воротами в Донецк».

Фото: Google Maps

О начале вывода украинских войск из Авдеевки объявил главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат.

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Авдеевка
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров позднее перечислил уроки, вынесенные Киевом из ситуации с Авдеевкой. По его словам, страна нуждается в современных системах ПВО, средствах дальнего поражения и артиллерийских снарядах. Он назвал правильным решение о выводе оттуда войск и пообещал вернуть контроль над населенным пунктом.

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Президент России Владимир Путин 31 января называл Авдеевку одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. В Москве также неоднократно осуждали поставки западных стран Киеву, аргументируя это тем, что они затянут конфликт и не изменят его исход.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Эстония Авдеевка Военная операция на Украине
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