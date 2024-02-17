Глава МИД Эстонии возложил ответственность на Запад за сдачу Авдеевки
Западные союзники несут ответственность за вывод украинских войск из Авдеевки, считает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Он отметил, что в Киеве говорили об острой нехватке боеприпасов с лета 2023 года. «ЕС обещал 1 млн артиллерийских снарядов — это была эстонская инициатива — к марту этого года, — приводит его слова Newsweek. — Мы поставили лишь половину. Хорошо, что сейчас все страны ЕС пообещали выполнить обязательства в течение следующего полугодия, до конца этого года». Цахкна добавил, что целью является поставка Киеву 1,1 млн снарядов, однако, по его словам, «это слишком медленно».
«Все страны [западные союзники Украины] несут за это ответственность», — заявил он.
Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года ее население составляло 31,7 тыс. человек. По данным Financial Times, за нее шли ожесточенные бои с октября 2023 года, в последние недели их интенсивность увеличилась. Газета назвала этот населенный пункт «воротами в Донецк».
О начале вывода украинских войск из Авдеевки объявил главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат.
перечислил уроки, вынесенные Киевом из ситуации с Авдеевкой. По его словам, страна нуждается в современных системах ПВО, средствах дальнего поражения и артиллерийских снарядах. Он назвал правильным решение о выводе оттуда войск и пообещал вернуть контроль над населенным пунктом.
Президент России Владимир Путин 31 января называл Авдеевку одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. В Москве также неоднократно осуждали поставки западных стран Киеву, аргументируя это тем, что они затянут конфликт и не изменят его исход.
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