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Политика ,  
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Bloomberg узнал о требованиях Турции к кандидатам на пост генсека НАТО

Bloomberg: Турция выдвигает несколько условий к кандидатам на пост генсека НАТО
Турция хочет, чтобы новый генсек не поддавался на давление Греции и Кипра, не вводил ограничений на экспорт военной продукции между членами НАТО и т. д. Ключевым кандидатом на пост является и. о. премьера Нидерландов Марк Рютте
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Турция хочет, чтобы любой потенциальный кандидат на пост генсека НАТО не имел предвзятого отношения к членам альянса из ЕС, в особенности важно, чтобы он не поддавался давлению Греции и Кипра, рассказали Bloomberg источники. С этим странами у Турции давний конфликт из-за Северного Кипра.

В первую очередь это касается Марка Рютте, возглавлявшего ранее правительство Нидерландов (сейчас является исполняющим обязанности премьер-министра) — он ключевой кандидат на пост. Для одобрения его кандидатуры Анкара хочет получить от него заверения согласно своему требованию, пишет агентство. Есть и другие условия: например, чтобы Турция могла участвовать в партнерских отношениях НАТО с ЕС и чтобы между союзниками по НАТО не было ограничений на экспорт военной продукции. Список просьб пока не был передан Рютте, уточнили собеседники агентства.

По словам источников Bloomberg, турецкие власти положительно относятся к кандидатуре Рютте, однако еще не одобрили ее в частном порядке. Прямого вето на то, чтобы нидерландский премьер возглавил НАТО, не наложила ни одна страна, отмечает агентство. Ранее Bloomberg сообщал, что одобрение Рютте связано с тем, что он сможет управлять Дональдом Трампом в случае его избрания президентом США.

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На данный момент генсеком НАТО является Йенс Столтенберг. Он занял этот пост в 2014 году, срок его полномочий истекает в октябре. Среди 13 генсеков альянса он находится на втором месте по продолжительности работы на должности — девять с лишним лет. Больше на посту находился Йозеф Лунс (почти 13 лет).

Рютте в случае согласования его кандидатуры станет четвертым по счету генсеком НАТО из Нидерландов (Столтенберг — норвежец). Среди других потенциальных кандидатов на пост генсека назывались глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, экс-премьеры Великобритании Тереза Мэй и Борис Джонсон, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и др.

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