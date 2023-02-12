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Минобороны России сообщило об ударе по заводу в Харькове

Минобороны: ракетным ударом поражены цеха сборки техники ВСУ на заводе в Харькове
Ракетный удар нанесен по цехам сборки бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове. За сутки украинская армия потеряла более 450 военных, следует из брифинга Минобороны России
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Россия нанесла ракетный удар по цехам сборки бронетанковой техники украинской армии на территории Машиностроительного завода имени А.В. Малышева в Харькове, сообщает Минобороны России.

Относительно других театров боевых действий в Москве сообщили следующее. Силы авиации и артиллерии группировки российских войск «Восток» на южнодонецком направлении нанесли комплексное огневое поражение подразделений ВСУ в районах Угледара и села Павловка в Донецкой народной республике. Потери украинской армии на этом направлении составили более 50 военных, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

Потери украинской армии за сутки, по данным российского Минобороны, составили до 80 военных на купянском направлении, до сотни служащих ВСУ на краснолиманском направлении, более 250 — на донецком.

За сутки украинские войска также потеряли: две артиллерийские системы М777, три самоходные гаубицы «Акация», гаубицу Д-20, самоходные гаубицы М109 Paladin и «Гвоздика», буксируемую пушку «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира». В районе Красного Лимана был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», а в Херсонской области — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В ДНР, ЛНР и Запорожской области уничтожены три склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников ВСУ и сбили 12 снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Украинские власти сообщали о ракетном ударе по Харькову вечером 11 февраля. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем телеграм-канале написал о масштабном пожаре и разрушениях на одном из предприятий города. Кроме того, по его словам, было зафиксировано попадание в депо «Новой почты».

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Минобороны России сообщило об ударе по заводу в Харькове
Минобороны России сообщило об ударе по заводу в Харькове

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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