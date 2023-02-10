Власти сообщили об ударах по Харькову и области
Харьков и Харьковская область подверглась ударам, сообщил в своем Telegram глава областной администрации Олег Синегубов. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.
УНИАН сообщает, что из-за обстрелов в некоторых районах Харькова пропал свет. Позднее мэр Игорь Терехов написал, что цель ударов — объекты критической инфраструктуры. Он предупредил о возможных перебоях с электричеством, водо- и теплоснабжением.
Звуки взрывов также слышны в Днепре, передает «Суспiльне».
Воздушная тревога звучит в Киеве и большинстве регионов, в том числе на подконтрольных властям Украины частях Запорожской и Херсонской областей.
Два дня назад, в ночь на 8 февраля, Синегубов также сообщал об ударах в регионе. По его словам, было зафиксировано попадание в центре Харькова. Терехов говорил, что удар пришелся на промышленный объект в Киевском районе, на месте одного из шести прилетов произошел пожар.
В конце января и начале февраля Харьков также подвергался обстрелам. По словам Терехова, 30 января одна из ракет попала в жилой дом. 5 февраля один человек пострадал после попадания по жилому сектору города.