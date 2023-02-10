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Власти сообщили об ударах по Харькову и области

Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины. В некоторых районах Харькова начались перебои со светом

Харьков и Харьковская область подверглась ударам, сообщил в своем Telegram глава областной администрации Олег Синегубов. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

УНИАН сообщает, что из-за обстрелов в некоторых районах Харькова пропал свет. Позднее мэр Игорь Терехов написал, что цель ударов — объекты критической инфраструктуры. Он предупредил о возможных перебоях с электричеством, водо- и теплоснабжением.

Звуки взрывов также слышны в Днепре, передает «Суспiльне».

Воздушная тревога звучит в Киеве и большинстве регионов, в том числе на подконтрольных властям Украины частях Запорожской и Херсонской областей.

Два дня назад, в ночь на 8 февраля, Синегубов также сообщал об ударах в регионе. По его словам, было зафиксировано попадание в центре Харькова. Терехов говорил, что удар пришелся на промышленный объект в Киевском районе, на месте одного из шести прилетов произошел пожар.

В конце января и начале февраля Харьков также подвергался обстрелам. По словам Терехова, 30 января одна из ракет попала в жилой дом. 5 февраля один человек пострадал после попадания по жилому сектору города.

Теги
Харьков Харьковская область Воздушная тревога
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