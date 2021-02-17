Мэрия Москвы отказала в согласовании марша Немцова

Партия ПАРНАС получила отказ в согласовании марша Немцова, который планировался на 27 февраля

Фото: Андрей Любимов / РБК

Департамент региональной политики Москвы ответил отказом на запрос партии ПАРНАС на согласование марша памяти Бориса Немцова. Отказ связали с эпидемией коронавируса. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь ПАРНАС Даниил Зубов. «Чиновники пояснили, что отмена ограничений в данный момент обсуждается, — пояснил он. — Будем инициировать марш после снятия ограничений совместно с другими политсилами».

Марш планировали провести 27 февраля — в этот день шесть лет назад Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту.

Ранее один из членов оргкомитета марша, политик Дмитрий Гудков говорил РБК, что в этом году мероприятие может пройти в альтернативной форме. В частности, члены оргкомитета предложили мэрии не препятствовать возложению цветов к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту. Соответствующее открытое письмо Гудков опубликовал в своем Telegram-канале, его подписали глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и другие.

Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Спустя два года за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заур Дадаев. Других фигурантов дела, братьев Анзора и Шадида Губашевых, приговорили к 19 и 16 годам колонии соответственно, Темирлана Эскерханова — к 14, а Хамзата Бахаева — к 11. При этом адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров настаивал на том, что дело об убийстве все еще не раскрыто и его заказчики не найдены.



В июне 2018 года правоохранительные органы вновь вернулись к расследованию дела и допросили осужденных в колонии. После этого следователи заявили, что по делу есть определенные подвижки, но не стали раскрывать детали.