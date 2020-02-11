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В Кремле оценили выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже

Саммит в "нормандском формате" в Париже (Фото: kremlin.ru)

Заявления представителей некоторых стран, в том числе Украины, не подтверждают их приверженности минским соглашениям, которые страны «нормандской четверки» на саммите в Париже признали базисом для урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируют с подтверждениями безальтернативности минских договоренностей», — сказал Песков. При этом он отметил, что рабочий процесс по выполнению соглашений продолжается и еще есть время для того, чтобы выйти на исполнение договоренностей.

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Саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В нем участвовали лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. По итогам переговоров стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям и договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до конца 2019-го. Кроме того, лидеры условились обеспечить полное прекращение огня в Донбассе и развести силы в трех новых пунктах в регионе до конца марта 2020 года. Следующий саммит планировалось провести в апреле.

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11 февраля замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что проведение «нормандского саммита» в апреле находится под вопросом, поскольку из всех договоренностей был выполнен только пункт об обмене удерживаемыми лицами. По словам Руденко, «западные партнеры» выступают за «операцию по принуждению к миру», которая предполагает силовое возвращение Донбасса в состав Украины. Дипломат отметил, что это идет вразрез с минскими соглашениями.

Теги: саммит, «нормандская четверка», Украина
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