В Кремле оценили выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже

Саммит в "нормандском формате" в Париже (Фото: kremlin.ru)

Заявления представителей некоторых стран, в том числе Украины, не подтверждают их приверженности минским соглашениям, которые страны «нормандской четверки» на саммите в Париже признали базисом для урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируют с подтверждениями безальтернативности минских договоренностей», — сказал Песков. При этом он отметил, что рабочий процесс по выполнению соглашений продолжается и еще есть время для того, чтобы выйти на исполнение договоренностей.

Саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В нем участвовали лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. По итогам переговоров стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям и договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до конца 2019-го. Кроме того, лидеры условились обеспечить полное прекращение огня в Донбассе и развести силы в трех новых пунктах в регионе до конца марта 2020 года. Следующий саммит планировалось провести в апреле.