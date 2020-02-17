Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 12:22
Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции Общество, 18:09 В пресс-службе главы Оренбуржья объяснили волнением его оговорку о войне Общество, 18:03 Литва окончательно проиграла восьмилетний спор с «Газпромом» на €1,4 млрд Бизнес, 18:02 Протоиерей Смирнов ответил на подачу заявления в СК против него Общество, 17:59 Путин назначил нового посла России в Венесуэле Политика, 17:56 «Зенит» и «Сочи» объявили о переходе Кокорина Спорт, 17:51 Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа Экономика, 17:50 Акции ТГК-2 подскочили на 70% в отсутствии корпоративных новостей Quote, 17:49 Касильяс поборется за пост президента Федерации футбола Испании Спорт, 17:47 Еврокомиссия подтвердила выполнение «Газпромом» обязательств по газу Политика, 17:38 МЧС назвало причину срабатывания датчика радиоактивности в банке в Москве Общество, 17:38 СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ Политика, 17:34 КС прокомментировал мнение судьи о правопреемнике СССР Политика, 17:32 «Аэрофлот» опроверг данные о полете лайнера на низкой высоте над Лобней Общество, 17:11
Политика ,  
0 

Еврокомиссия подтвердила выполнение «Газпромом» обязательств по газу

Компания выполняет обязательства по корректировке цен на газ в Восточной Европе, заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер. Ранее возобновить расследование против «Газпрома» требовала болгарская компания «Булгаргаз»
Газпром GAZP ₽233,66 +0,5% Купить
Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

«Газпром» продолжает выполнять обязательства по корректировке цен газа в Восточной Европе. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности РБК заявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер. «Согласно последним данным, которые у меня имеются, обязательства продолжают выполняться [«Газпромом»], и это хорошо», — отметила она. Вестагер добавила, что эти обязательства в том числе касаются и предложения справедливых цен на закупку газа Болгарией.

Так Вестагер прокомментировала вероятность возобновления расследования в отношении «Газпрома». Ранее о том, что болгарская компания «Булгаргаз» собирается попросить Еврокомиссию возобновить расследование против российской компании, писало издание Euractiv. Со ссылкой на собственные источники издание 3 февраля сообщило, что болгарская компания намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой возобновить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». В статье причиной этого называлось то, что российская компания, предположительно, не выполняет обязательств, которые взяла на себя в рамках урегулирования антимонопольного спора с Еврокомиссией в мае 2018 года. Как пишет Euractiv со ссылкой на данные Еврокомиссии, «Газпром», хотя и начал предлагать газ по более выгодным ценам для многих восточноевропейских стран, не снизил цены закупок газа для Болгарии.

Киев заявил о мировом соглашении с «Газпромом» по антимонопольному спору
Бизнес

Еврокомиссиия закрыла антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» в мае 2018 года. Это случилось после того, как российская компания приняла на себя обязательства устранить любые ограничения в контрактах с импортерами, препятствующие перепродаже российского газа компаниям в других странах ЕС, обеспечить свободные потоки газа на изолированные рынки или с таких рынков (балтийские страны и Болгария) и предоставить клиентам механизмы пересмотра цены в соответствии с ценами на конкурентных рынках континентальной Западной Европы, включая цены на ликвидных газовых хабах. «Мы считаем, что принятые «Газпромом» условия позволят создать конкурентные схемы ценообразования», — сказала РБК Вестагер.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что «Газпром» может снизить цены на газ для Болгарии: вместо привязки к цене нефти компания может использовать индексацию на основе цен сырья на западноевропейских хабах. По оценкам аналитиков, после этого цена российского газа для Болгарии может снизиться более чем на 50%, до $140 за 1 тыс. куб.м, сообщала газета. Сейчас стоимость без учета транспортировки, акциза и НДС составляет $265.

«Газпром» дал США совет «никогда не говори никогда» о «Северном потоке-2»
Экономика

Деятельность «Газпрома» в Европе находилась в фокусе внимания Еврокомиссии с 2011 года. В Брюсселе обвиняли российского монополиста в уклонении от конкурсов и навязывании завышенных цен восточноевропейским странам. Антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» началось в сентябре 2011 года, когда представители Еврокомиссии провели синхронные инспекции с выемкой документов в офисах дочерних компаний и контрагентов «Газпрома» в европейских странах. Одним из инициаторов европейского дела «Газпрома» была Литва, направившая в январе 2011 года жалобу в Еврокомиссию, попросив расследовать возможные злоупотребления российской газовой монополии. В 2017 году «Газпром» предложил поменять свою ценовую политику и связать расценки с ценами на восточноевропейских газовых хабах.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Газпром, Россия - ЕС, газ, антимонопольное расследование
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»
Бизнес
«Газпром» дал США совет «никогда не говори никогда» о «Северном потоке-2»
Экономика
«Газпром» из-за вируса перевел переговоры с Китаем в дистанционный режим
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter