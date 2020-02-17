Еврокомиссия подтвердила выполнение «Газпромом» обязательств по газу

Компания выполняет обязательства по корректировке цен на газ в Восточной Европе, заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер. Ранее возобновить расследование против «Газпрома» требовала болгарская компания «Булгаргаз»

Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

«Газпром» продолжает выполнять обязательства по корректировке цен газа в Восточной Европе. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности РБК заявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер. «Согласно последним данным, которые у меня имеются, обязательства продолжают выполняться [«Газпромом»], и это хорошо», — отметила она. Вестагер добавила, что эти обязательства в том числе касаются и предложения справедливых цен на закупку газа Болгарией.

Так Вестагер прокомментировала вероятность возобновления расследования в отношении «Газпрома». Ранее о том, что болгарская компания «Булгаргаз» собирается попросить Еврокомиссию возобновить расследование против российской компании, писало издание Euractiv. Со ссылкой на собственные источники издание 3 февраля сообщило, что болгарская компания намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой возобновить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». В статье причиной этого называлось то, что российская компания, предположительно, не выполняет обязательств, которые взяла на себя в рамках урегулирования антимонопольного спора с Еврокомиссией в мае 2018 года. Как пишет Euractiv со ссылкой на данные Еврокомиссии, «Газпром», хотя и начал предлагать газ по более выгодным ценам для многих восточноевропейских стран, не снизил цены закупок газа для Болгарии.

Еврокомиссиия закрыла антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» в мае 2018 года. Это случилось после того, как российская компания приняла на себя обязательства устранить любые ограничения в контрактах с импортерами, препятствующие перепродаже российского газа компаниям в других странах ЕС, обеспечить свободные потоки газа на изолированные рынки или с таких рынков (балтийские страны и Болгария) и предоставить клиентам механизмы пересмотра цены в соответствии с ценами на конкурентных рынках континентальной Западной Европы, включая цены на ликвидных газовых хабах. «Мы считаем, что принятые «Газпромом» условия позволят создать конкурентные схемы ценообразования», — сказала РБК Вестагер.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что «Газпром» может снизить цены на газ для Болгарии: вместо привязки к цене нефти компания может использовать индексацию на основе цен сырья на западноевропейских хабах. По оценкам аналитиков, после этого цена российского газа для Болгарии может снизиться более чем на 50%, до $140 за 1 тыс. куб.м, сообщала газета. Сейчас стоимость без учета транспортировки, акциза и НДС составляет $265.