Премьер Польши отказался ехать в Израиль из-за слов Нетаньяху о поляках

Тема холокоста вновь стала причиной для роста напряженности в отношениях Израиля и Польши. Неверно процитированные журналистами слова Нетаньяху о причастности поляков к военным преступлениям вызвали скандал и недовольство Варшавы

Матеуш Моравецкий (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Польский премьер Матеуш Моравецкий отменил поездку в Иерусалим, где он должен был принять участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы и Израиля. Gazeta Wyborcza связывает это решение с заявлениями израильского премьера Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.

Глава канцелярии польского премьера Михаил Дворчик сообщил, что Варшаву на саммите будет представлять глава МИДа Яцек Чапутович, сообщает «Польское телевидение». В саммите помимо Польши и Израиля должны принять участие Словакия, Чехия и Венгрия. Портал wPolityce отмечает, что о своем решении Моравецкий сообщил Нетаньяху лично, во время телефонного разговора.

Отмена визита Моравецкого в Иерусалим произошла на фоне дипломатического скандала, вызванного словами Нетаньяху во время визита в Польшу, в ходе которого он посетил Музей польского еврейства в Варшаве. Во время выступления в музее журналисты обратились к политику с вопросом, считает ли он Польшу причастной к гибели евреев во время холокоста. Ответ Нетаньяху был неверно процитирован рядом СМИ, в том числе The Jerusalem Post. Цитируя слова премьера, газета написала, что Нетаньяху заявил о причастности всего польского народа к холокосту. Позднее пресс-служба главы кабмина Израиля уточнила, что речь шла лишь об отдельных гражданах Польши, сотрудничавших с нацистами.

«Участие Польши в саммите оказалось под вопросом после того, как средства массовой информации, в том числе The Jerusalem Post, неправильно представили комментарии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сделанные в Польше на закрытом брифинге с израильскими журналистами», — описывает ситуацию сама газета, признавая допущенную ошибку.

Вскоре после публикации некорректной цитаты Нетаньяху президент Польши Анджей Дуда у себя в Twitter написал: «Если слова Нетаньяху прозвучали именно так, как их процитировали СМИ, то я готов предоставить для встречи Вышеградской группы резиденцию президента Польши. Израиль не подходит для встречи в подобной ситуации».