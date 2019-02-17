Reuters узнал о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке

Российский Газпромбанк принял решение о заморозке счетов венесуэльской национальной нефтяной компании PDVSA, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции с ними не могут проводиться», — рассказал собеседник агентства.
Представитель Газпромбанка не ответил на запрос РБК.
Счета PDVSA, оказавшейся под санкциями США, российский банк обслуживал на протяжении нескольких лет. Еще в 2013 году компания подписала с Газпромбанком соглашение о кредитовании нефтедобывающего предприятия Petrozamora в размере $1 млрд.
28 января санкции против PDVSA, находящейся под контролем официального правительства Венесуэлы, ввел Минфин США. Вашингтон заморозил активы компании на $7 млрд. Условием снятия ограничений глава Минфина Стивен Мнучин назвал переход контроля над предприятием к самопровозглашенному лидеру Венесуэлы Хуану Гуаидо.