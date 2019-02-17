Reuters узнал о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке

Reuters узнал о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке

В Газпромбанк, как ранее сообщало агентство, венесуэльская национальная нефтекомпания начала перевод счетов всех совместных предприятий после введения санкций США

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский Газпромбанк принял решение о заморозке счетов венесуэльской национальной нефтяной компании PDVSA, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции с ними не могут проводиться», — рассказал собеседник агентства.

Представитель Газпромбанка не ответил на запрос РБК.

Счета PDVSA, оказавшейся под санкциями США, российский банк обслуживал на протяжении нескольких лет. Еще в 2013 году компания подписала с Газпромбанком соглашение о кредитовании нефтедобывающего предприятия Petrozamora в размере $1 млрд.

28 января санкции против PDVSA, находящейся под контролем официального правительства Венесуэлы, ввел Минфин США. Вашингтон заморозил активы компании на $7 млрд. Условием снятия ограничений глава Минфина Стивен Мнучин назвал переход контроля над предприятием к самопровозглашенному лидеру Венесуэлы Хуану Гуаидо.