 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Британия отправит на Украину своих курсантов

Лондон отправит на Украину британских курсантов для получения опыта ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские курсанты будут проходить обучение в Королевской военной академии Сандхерста, британских отправят на Украину для получения опыта ВСУ. Россия осуждает помощь Украине
Фото: Jory Mundy / Shutterstock
Фото: Jory Mundy / Shutterstock

️Великобритания в рамках соглашения с Киевом будет отправлять на Украину своих курсантов, чтобы те могли перенять опыт украинских Вооруженных сил (ВСУ). Тем временем украинские курсанты будут учиться в Королевской военной академии, говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«Украинские курсанты будут проходить обучение в Королевской военной академии Сандхерста, что поможет развивать будущих военных лидеров Украины. Британские курсанты также смогут посещать учебные заведения в Украине, узнавая из первых рук от украинских Вооруженных сил об их действиях на поле боя», — говорится в заявлении.

Украина и Великобритания заключили договор о партнерстве на век
Политика
Кир Стармер и Владимир Зеленский

Решение было принято после успешного проведения операции Interflex, в рамках которой за последние два года было обучено более 51 тыс. украинских новобранцев. Британский премьер Кир Стармер после этого пообещал разработать новую программу обучения военнослужащих совместно с Украиной и другими союзниками.

Как сообщил The Times источник в оборонной сфере, обмены могут начаться уже в 2025 году в рамках 100-летнего соглашения о партнерстве, которое стороны подписали накануне.

Документ был подписан во время визита Стармера в Киев. В декларации, текст которой опубликовало британское правительство, говорится, что Лондон будет предоставлять Киеву ежегодную военную помощь в размере не менее £3 млрд до 2030/31-го и «столько, сколько потребуется для поддержки Украины».

В разделе об укреплении связей в оборонной сфере есть пункты об углублении сотрудничества в области «ударных средств дальнего радиуса действия, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и запасов сложных вооружений».

Великобритания будет работать с Украиной над «определением общих военных потребностей, сотрудничать для расширения спектра возможностей и технологий», которые можно производить совместно. Также стороны «рассмотрят варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, склады и резервные хранилища военной техники». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в соглашении также есть закрытая часть.

Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, подчеркивая, что та лишь затянет конфликт, но не изменит его итог. Договор о столетнем партнерстве Украины и Великобритании не гарантирует права членства в НАТО, однако беспокоит Москву в связи с наличием пунктов о военном сотрудничестве и возможности размещения баз, заявили в Кремле.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Украина ВСУ Военная операция на Украине обучение
Материалы по теме
Украина и Великобритания заключили договор о партнерстве на век
Политика
Кремль оценил возможность появления британских баз на Украине
Политика
Зеленский заявил о «тайном» пункте столетней сделки с Британией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
В Росрыболовстве не увидели поводов для запрета промысла из-за мазутаОбщество, 17:38
В думе Владивостока не увидели основания для лишения Лагутенко званияОбщество, 17:26
В США начали «воскрешение» шерстистого мамонта. Как это возможноLife, 17:24
Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерствеПолитика, 17:22
Дональд Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефонуПолитика, 17:20
РПЛ обратилась в комитет по этике РФС в связи с интервью ДзюбыСпорт, 17:19
В Госдуме предложили упростить сдачу экзаменов после 9-го классаОбщество, 17:09
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ЦБ Норвегии начал поиск кандидатов в главы фонда с активами на $1,8 трлнИнвестиции, 17:08
Минюст внес в реестр иноагентов журналистов и проект «Идите лесом»Политика, 17:05
CNN Türk узнал о выпуске трудноотличимого поддельного золота в ТурцииОбщество, 17:04
В высотке на Котельнической на продажу выставлен подвал за ₽17,2 млнНедвижимость, 16:57
В Казахстане впервые с 2019 года проведут парад ПобедыПолитика, 16:52
Неймар рассказал о зависти Мбаппе после перехода Месси в ПСЖСпорт, 16:51
NBC узнал о размышлениях Байдена над помилованием ТрампаПолитика, 16:47