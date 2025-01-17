Украинские курсанты будут проходить обучение в Королевской военной академии Сандхерста, британских отправят на Украину для получения опыта ВСУ. Россия осуждает помощь Украине

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️Великобритания в рамках соглашения с Киевом будет отправлять на Украину своих курсантов, чтобы те могли перенять опыт украинских Вооруженных сил (ВСУ). Тем временем украинские курсанты будут учиться в Королевской военной академии, говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«Украинские курсанты будут проходить обучение в Королевской военной академии Сандхерста, что поможет развивать будущих военных лидеров Украины. Британские курсанты также смогут посещать учебные заведения в Украине, узнавая из первых рук от украинских Вооруженных сил об их действиях на поле боя», — говорится в заявлении.

Решение было принято после успешного проведения операции Interflex, в рамках которой за последние два года было обучено более 51 тыс. украинских новобранцев. Британский премьер Кир Стармер после этого пообещал разработать новую программу обучения военнослужащих совместно с Украиной и другими союзниками.

Как сообщил The Times источник в оборонной сфере, обмены могут начаться уже в 2025 году в рамках 100-летнего соглашения о партнерстве, которое стороны подписали накануне.

Документ был подписан во время визита Стармера в Киев. В декларации, текст которой опубликовало британское правительство, говорится, что Лондон будет предоставлять Киеву ежегодную военную помощь в размере не менее £3 млрд до 2030/31-го и «столько, сколько потребуется для поддержки Украины».

В разделе об укреплении связей в оборонной сфере есть пункты об углублении сотрудничества в области «ударных средств дальнего радиуса действия, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и запасов сложных вооружений».

Великобритания будет работать с Украиной над «определением общих военных потребностей, сотрудничать для расширения спектра возможностей и технологий», которые можно производить совместно. Также стороны «рассмотрят варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, склады и резервные хранилища военной техники». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в соглашении также есть закрытая часть.

Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, подчеркивая, что та лишь затянет конфликт, но не изменит его итог. Договор о столетнем партнерстве Украины и Великобритании не гарантирует права членства в НАТО, однако беспокоит Москву в связи с наличием пунктов о военном сотрудничестве и возможности размещения баз, заявили в Кремле.