 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о «тайном» пункте столетней сделки с Британией

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский рассказал, что в соглашении о сотрудничестве с Британией есть «тайная» часть. В декларации говорится, что Лондон изучит возможность размещения на Украине в том числе военных баз и складов вооружений
Кир Стармер и Владимир Зеленский после подписания соглашения о сотрудничестве в Киеве
Кир Стармер и Владимир Зеленский после подписания соглашения о сотрудничестве в Киеве (Фото: OP_UA / Telegram)

В сделке, заключенной на 100 лет между Украиной и Великобританией 16 января, есть закрытая часть, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«В соглашении предусмотрено взаимодействие и экономическое, и технологическое, и образовательное — развитие наших школ и университетов вместе с британскими. Есть также и закрытая, тайная часть сделки. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости, возможностей развиваться», — написал он.

Зеленский рассказал, что также в соглашении предусмотрено более $3 млрд военной помощи Украине ежегодно на «столько, сколько потребуется». По его словам, «только на этот год» Британия предоставила военную помощь на $6,6 млрд.

Британское правительство опубликовало текст декларации в честь столетнего партнерства с Украиной. В документе есть пункт о том, что Лондон будет предоставлять Киеву ежегодную военную помощь в размере не менее £3 млрд до 2030/31 года и «столько, сколько потребуется для поддержки Украины».

В разделе об укреплении сотрудничества в оборонной сфере говорится, в частности, об углублении сотрудничества в области «ударных средств дальнего радиуса действия, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и запасов сложных вооружений».

Украина и Великобритания заключили договор о партнерстве на век
Политика
Кейр Стармер и Владимир Зеленский

Кроме того, Великобритания будет работать с Украиной над «определением общих военных потребностей, сотрудничать в области возможностей для расширения спектра возможностей и технологий, которые мы можем производить вместе». «Участники рассмотрят варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, резервные хранилища военной техники и складские запасы военного запаса. Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственного оборонного потенциала в случае возникновения серьезной военной угрозы», — сказано в документе.

Стороны заключили сделку во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев. Он в ходе поездки также объявил, что Лондон передаст Киеву новую артиллерию и новую мобильную систему ПВО Grateful, разработкой которой занимается Британия, а финансирует процесс Дания. Стармер подчеркнул, что в 2025 году Лондон окажет Киеву «больше поддержки, чем когда-либо прежде».

Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, подчеркивая, что она лишь затянет конфликт, но не изменит его итога.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Какие китайские машины ржавеют быстрее всего

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Великобритания соглашение о военном сотрудничестве военные базы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Украина и Великобритания заключили договор о партнерстве на век
Политика
Премьер Британии отправился в Киев для заключения 100-летнего партнерства
Политика
Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в заявленияхПолитика, 02:10
Небензя заявил, что «Турецкий поток» атаковали по наводке США и БританииПолитика, 01:55
Захарова процитировала песню Николаева, говоря о диалоге с США по УкраинеПолитика, 01:51
Reuters узнал о плане Трампа поменять традицию отставок в ГосдепеПолитика, 01:25
Зеленский заявил о «тайном» пункте столетней сделки с БританиейПолитика, 01:13
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера КосенкоПолитика, 00:58
Ермак рассказал, когда произойдет встреча Зеленского с ТрампомПолитика, 00:35
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Киеве прогремел взрывПолитика, 00:16
Царукян против Махачева. Кто лучше и сильнее в главных аспектах ММАСпорт, 00:15
Байден в последний момент усложнил Трампу снятие санкций с РоссииЭкономика, 00:00
Бизнес предложил убрать «неопределенность» в спорах по приватизации 90-хЭкономика, 00:00
Центральный СК взял на контроль дело о попытке атаки на школу в РеутовеОбщество, 16 янв, 23:50
Гибсон и Сталлоне будут поcлами Трампа в «великом и проблемном» местеПолитика, 16 янв, 23:40
Будущий глава Минфина США предупредил Россию об ужесточении санкцийПолитика, 16 янв, 23:24