Зеленский заявил о «тайном» пункте столетней сделки с Британией

Зеленский рассказал, что в соглашении о сотрудничестве с Британией есть «тайная» часть. В декларации говорится, что Лондон изучит возможность размещения на Украине в том числе военных баз и складов вооружений

Кир Стармер и Владимир Зеленский после подписания соглашения о сотрудничестве в Киеве (Фото: OP_UA / Telegram)

В сделке, заключенной на 100 лет между Украиной и Великобританией 16 января, есть закрытая часть, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«В соглашении предусмотрено взаимодействие и экономическое, и технологическое, и образовательное — развитие наших школ и университетов вместе с британскими. Есть также и закрытая, тайная часть сделки. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости, возможностей развиваться», — написал он.

Зеленский рассказал, что также в соглашении предусмотрено более $3 млрд военной помощи Украине ежегодно на «столько, сколько потребуется». По его словам, «только на этот год» Британия предоставила военную помощь на $6,6 млрд.

Британское правительство опубликовало текст декларации в честь столетнего партнерства с Украиной. В документе есть пункт о том, что Лондон будет предоставлять Киеву ежегодную военную помощь в размере не менее £3 млрд до 2030/31 года и «столько, сколько потребуется для поддержки Украины».

В разделе об укреплении сотрудничества в оборонной сфере говорится, в частности, об углублении сотрудничества в области «ударных средств дальнего радиуса действия, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и запасов сложных вооружений».

Кроме того, Великобритания будет работать с Украиной над «определением общих военных потребностей, сотрудничать в области возможностей для расширения спектра возможностей и технологий, которые мы можем производить вместе». «Участники рассмотрят варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, резервные хранилища военной техники и складские запасы военного запаса. Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственного оборонного потенциала в случае возникновения серьезной военной угрозы», — сказано в документе.

Стороны заключили сделку во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев. Он в ходе поездки также объявил, что Лондон передаст Киеву новую артиллерию и новую мобильную систему ПВО Grateful, разработкой которой занимается Британия, а финансирует процесс Дания. Стармер подчеркнул, что в 2025 году Лондон окажет Киеву «больше поддержки, чем когда-либо прежде».

Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, подчеркивая, что она лишь затянет конфликт, но не изменит его итога.