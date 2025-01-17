Зеленский заявил о «тайном» пункте столетней сделки с Британией
В сделке, заключенной на 100 лет между Украиной и Великобританией 16 января, есть закрытая часть, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.
«В соглашении предусмотрено взаимодействие и экономическое, и технологическое, и образовательное — развитие наших школ и университетов вместе с британскими. Есть также и закрытая, тайная часть сделки. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости, возможностей развиваться», — написал он.
Зеленский рассказал, что также в соглашении предусмотрено более $3 млрд военной помощи Украине ежегодно на «столько, сколько потребуется». По его словам, «только на этот год» Британия предоставила военную помощь на $6,6 млрд.
Британское правительство опубликовало текст декларации в честь столетнего партнерства с Украиной. В документе есть пункт о том, что Лондон будет предоставлять Киеву ежегодную военную помощь в размере не менее £3 млрд до 2030/31 года и «столько, сколько потребуется для поддержки Украины».
В разделе об укреплении сотрудничества в оборонной сфере говорится, в частности, об углублении сотрудничества в области «ударных средств дальнего радиуса действия, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и запасов сложных вооружений».
Кроме того, Великобритания будет работать с Украиной над «определением общих военных потребностей, сотрудничать в области возможностей для расширения спектра возможностей и технологий, которые мы можем производить вместе». «Участники рассмотрят варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, резервные хранилища военной техники и складские запасы военного запаса. Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственного оборонного потенциала в случае возникновения серьезной военной угрозы», — сказано в документе.
Стороны заключили сделку во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев. Он в ходе поездки также объявил, что Лондон передаст Киеву новую артиллерию и новую мобильную систему ПВО Grateful, разработкой которой занимается Британия, а финансирует процесс Дания. Стармер подчеркнул, что в 2025 году Лондон окажет Киеву «больше поддержки, чем когда-либо прежде».
Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, подчеркивая, что она лишь затянет конфликт, но не изменит его итога.
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