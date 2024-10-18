 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

Генерал Попов рассказал, есть ли у него зависимость от ставок на спорт

Генерал Попов отверг обвинение прокурора о зависимости к онлайн-ставкам на спорт
Сюжет
Аресты генералов
Иван Попов рассказал, что до задержания проходил судмедэкспертизу, которая не выявила зависимостей, в том числе к онлайн-ставкам. Гособвинение считает, что генерала благодаря его увлечению привлекли к хищению металлоконструкций
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майор Иван Попов заявил, что судмедэкспертиза не выявила у него зависимостей, в том числе к онлайн-ставкам на спортивные результаты, передает ТАСС.

По его словам, экспертиза была проведена в рамках предварительного расследования уголовного дела, до задержания и ареста. Адвокат Попова Сергей Буйновский назвал обвинения в адрес его подзащитного «необоснованными и абсурдными», построенными на «домыслах, предположениях и фантазиях следователя».

16 октября прокурор огласил обвинение в отношении Попова в ходе слушаний в Тамбовском гарнизонном военном суде. Согласно заключению гособвинения, хищение металлоконструкций на сумму более 114,5 млн руб. организовал генерал-лейтенант Олег Цоков. Он привлек Попова к реализации преступной схемы, зная его «увлеченность ставками на результаты спортивных событий», а также с помощью подкупа супруги автомобилем на сумму порядка 4 млн руб., считает прокурор. По версии следствия, Попов согласился на хищение, а на его карту несколькими траншами были переведены 1,3 млн руб.

Попов заявил, что эти денежные средства он занимал у Цокова. Защита настаивает на невиновности генерала и отмечает, что он также давал деньги в долг Цокову.

Генерал Попов попросил вызвать в суд над ним боевых командиров
Политика
Иван Попов (в центре)

Цоков — основной фигурант этого дела. Он погиб в ходе военной операции на Украине и получил звание Героя России посмертно. В связи с этим расследование против него прекратили. Третий фигурант — предприниматель Сергей Моисеев.

Попова арестовали в мае, но в июле перевели под домашний арест. Дело против него связано с хищением металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Моисеев также находится под домашним арестом, он признал свою вину.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минобороны генерал Иван Попов суд обвинение
Материалы по теме
Генерал Попов попросил вызвать в суд над ним боевых командиров
Политика
Генерал Попов ответил на вопрос о возвращении на спецоперацию
Политика
Генерал Попов не знал о своем досрочном увольнении в запас
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
Осторожно, новичок: какие ошибки финансового директора разорят бизнесPro, 11:21
Курс биткоина снова поднялся выше $68 тыс.Крипто, 11:19
Выход за рамки: как малый бизнес преодолевает барьеры при масштабированииНациональные проекты, 11:19
Медведев рассказал о важном признании Трампа о конфликте России и УкраиныПолитика, 11:13
Латвия запретила въезд Артемию ЛебедевуПолитика, 11:13
Месси получил приз как самый титулованный футболист в историиСпорт, 11:04
«ЭсЭфАй» анонсировал дивиденды за девять месяцев c доходностью более 8%Инвестиции, 11:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Финансовые рынки стран БРИКС: чем они отличаются от РоссииPro, 11:01
В Минфине оценили идею вычета по ИИС на уровне 6% от зарплатыИнвестиции, 10:54
В Крыму ФСБ задержала украинку за шпионаж в пользу СБУПолитика, 10:53
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:51
Названы города Подмосковья с наибольшим снижением цен на квартирыНедвижимость, 10:47
Генерал Попов рассказал, есть ли у него зависимость от ставок на спортПолитика, 10:47
Умер экс-директор ФМС генерал РомодановскийПолитика, 10:42