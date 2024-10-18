Генерал Попов рассказал, есть ли у него зависимость от ставок на спорт

Иван Попов рассказал, что до задержания проходил судмедэкспертизу, которая не выявила зависимостей, в том числе к онлайн-ставкам. Гособвинение считает, что генерала благодаря его увлечению привлекли к хищению металлоконструкций

Иван Попов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майор Иван Попов заявил, что судмедэкспертиза не выявила у него зависимостей, в том числе к онлайн-ставкам на спортивные результаты, передает ТАСС.

По его словам, экспертиза была проведена в рамках предварительного расследования уголовного дела, до задержания и ареста. Адвокат Попова Сергей Буйновский назвал обвинения в адрес его подзащитного «необоснованными и абсурдными», построенными на «домыслах, предположениях и фантазиях следователя».

16 октября прокурор огласил обвинение в отношении Попова в ходе слушаний в Тамбовском гарнизонном военном суде. Согласно заключению гособвинения, хищение металлоконструкций на сумму более 114,5 млн руб. организовал генерал-лейтенант Олег Цоков. Он привлек Попова к реализации преступной схемы, зная его «увлеченность ставками на результаты спортивных событий», а также с помощью подкупа супруги автомобилем на сумму порядка 4 млн руб., считает прокурор. По версии следствия, Попов согласился на хищение, а на его карту несколькими траншами были переведены 1,3 млн руб.

Попов заявил, что эти денежные средства он занимал у Цокова. Защита настаивает на невиновности генерала и отмечает, что он также давал деньги в долг Цокову.

Цоков — основной фигурант этого дела. Он погиб в ходе военной операции на Украине и получил звание Героя России посмертно. В связи с этим расследование против него прекратили. Третий фигурант — предприниматель Сергей Моисеев.

Попова арестовали в мае, но в июле перевели под домашний арест. Дело против него связано с хищением металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Моисеев также находится под домашним арестом, он признал свою вину.