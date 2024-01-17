Politico узнало об отказе делегации КНР от встречи с Зеленским в Давосе

На экономическом форуме в Давосе Китай был представлен многочисленной делегацией во главе с премьер-министром. Politico сообщила, что Зеленский может провести встречу с кем-то из пекинских чиновников, но в итоге она не состоялась

Владимир Зеленский (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Китайская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе отказалась встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания, высокопоставленный американский чиновник, рассказал, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече, другой заявил, что это произошло из-за призыва России к КНР отказаться от дипломатических контактов с Украиной. Один из европейских чиновников сказал Politico, что Евросоюз призвал Китай пойти на прямые контакты с Зеленским.

Источник газеты из числа украинских делегатов заявил, что Киев не запрашивал встречу с китайской делегацией, таких контактов не было в расписании.

Китай многократно заявлял, что выступает за мирное разрешение конфликта на Украине. Он даже представил собственный план урегулирования. В апреле 2023-го Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин впервые с начала конфликта провели переговоры по телефону.

В Давосе у Зеленского прошли встречи с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отмечает Politico.

В первый день форума, 15 января, издание со ссылкой на источник написало, что Зеленский может встретиться на полях форума с китайскими чиновниками. Пекин направил в Давос многочисленную делегацию во главе с премьер-министром Ли Цяном. Россия на форуме не представлена.

Зеленский выступил на форуме с речью, в которой призвал ввести санкции против ядерной промышленности России и направить ее замороженные активы на восстановление Украины. Также он выступил против заморозки конфликта, объяснив это развитием событий 2014 года. Президента Владимира Путина Зеленский назвал «хищником», которого не удовлетворяют «замороженные продукты».

За день до форума в Давосе прошла встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира». В ней и приняли участие представители 83 стран. Зеленский обсудил с президентом Швейцарии Виолой Амерд возможность провести там первый глобальный саммит мира.