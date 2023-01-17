Кадыров назвал разницу между собой и «генералом бла-бла-бла»

Глава Чечни напомнил, что является генералом Росгвардии и припомнил бывшему командующему Сухопутными войсками Владимиру Болдыреву события 20-летней давности

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Рамзан Кадыров прокомментировал недавнее интервью бывшего командующего сухопутными войсками Владимира Болдырева. Последний заявил, что глава Чечни не имел права критиковать генерал-полковника Александра Лапина.

В интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, которое опубликовано в Telegram канале Кадырова, глава Чечни заявил, что не критиковал генералов, а лишь констатировал факты.

«Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы. Может я термины не знаю. Но кто критикует, должен посмотреть опыт, стаж работы. Меня еще не выгнали, не уволили, а его сразу перевели. Кто из нас лучше - генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров.

В расширенной версии интервью, которую приводит «Грозный информ», Кадыров вспомнил и события 2004 года, когда Болдырев командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. «Чеченские боевики вместе с ингушскими во главе с Шамилем Басаевым зашли в Назрань и забрали все оружие. После этого, как не состоявшегося командующего, Владимира Болдырева понизили и перевели в другой штаб – Сухопутных войск России».

Болдырев высказался о Кадырове 10 января. Комментируя в интервью НСН назначение Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск, генерал заявил, что ни Кадыров, ни основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не имели права на критику. «Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди», - сказал он.

С критикой Лапина Кадыров выступил в начале октября, после отхода российских войск от Красного Лимана. «Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. <...> Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», — заявлял тогда Кадыров.