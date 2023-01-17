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Клишас посоветовал избавиться от «иллюзий о хороших людях на Западе»

Клишас посоветовал россиянам расстаться с «иллюзиями о хороших людях на Западе»
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Правительства стран Запада вводят санкции в отношении России «в угоду общественным настроениям своих граждан», считает глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. По его мнению, власти этих стран «раскрутили маховик русофобии», а их население «с удовольствием погрузилось» в нее.

«Я думаю, нам давно пора расстаться с иллюзиями, что люди-то на Западе хорошие, относятся к нам замечательно, а вот правительства у них плохие, потому и санкции со стороны этих стран и ограничение прав россиян и дискриминация», — написал Клишас в своем Telegram.

Сенатор считает, что пока жители стран Запада не почувствуют на себе ограничения, например в визовой сфере, «дискриминация» в отношении россиян продолжится. По словам главы комитета, власти этих стран «уважают только сильных, слабых стараются дожать, додавить, уничтожить».

Клишас накануне заявил, что власти Евросоюза придерживаются дискриминационной политики. Так он отреагировал на слова замглавы МИД России Евгения Иванова о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в ЕС. Иванов отмечал, что некоторые страны требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, «что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций».

После начала военной операции на Украине в нескольких европейских странах приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Помимо этого, Евросоюз в сентябре приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет.

Теги
Андрей Клишас русофобия дискриминация Запад
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