Шредер объяснил присоединение Крыма расширением НАТО

Экс-канцлер назвал присоединение полуострова к России аннексией, но попросил не забывать о ее причинах. Шредер напомнил, что планы вхождения Украины и Грузии в НАТО было «стратегией окружения» России

Герхард Шредер (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Главной причиной присоединения Крыма к России является расширение НАТО на восток. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Der Spiegel.

Он напомнил, что за десять лет до событий 2014 года в северо-атлантический альянс вошли прибалтийские и некоторые восточно-европейские страны. В перспективе к ним могли присоединиться Грузия и Украина.

«Тогда началась дискуссия — особенно при участии Америки — о включении Грузии и Украины в НАТО. Это была не более чем стратегия окружения России, которая в то время была гораздо более открыта для сотрудничества и с Европой, и с НАТО», — сказал Шредер.

Экс-канцлер назвал присоединение полуострова к России аннексией и нарушением норм международного права, однако подчеркнул, что этот факт не отменяет причин произошедшего.