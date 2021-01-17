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Шредер объяснил присоединение Крыма расширением НАТО

Экс-канцлер назвал присоединение полуострова к России аннексией, но попросил не забывать о ее причинах. Шредер напомнил, что планы вхождения Украины и Грузии в НАТО было «стратегией окружения» России
Герхард Шредер
Герхард Шредер (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Главной причиной присоединения Крыма к России является расширение НАТО на восток. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Der Spiegel.

Он напомнил, что за десять лет до событий 2014 года в северо-атлантический альянс вошли прибалтийские и некоторые восточно-европейские страны. В перспективе к ним могли присоединиться Грузия и Украина.

«Тогда началась дискуссия — особенно при участии Америки — о включении Грузии и Украины в НАТО. Это была не более чем стратегия окружения России, которая в то время была гораздо более открыта для сотрудничества и с Европой, и с НАТО», — сказал Шредер.

Экс-канцлер назвал присоединение полуострова к России аннексией и нарушением норм международного права, однако подчеркнул, что этот факт не отменяет причин произошедшего.

«Допустим, Украина действительно вступила бы в НАТО, как хотели американцы. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса», — пояснил он.

Шредер добавил, что ни один российский лидер не отдаст Крым Украине, поэтому он не видит смысла и целей антироссийских санкций. Бывший канцлер ФРГ призвал к диалогу с Москвой.

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Великобритания сделала послабление в санкционном режиме против Крыма
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Керченский порт

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Тогда более 96% жителей высказались за вхождение в состав России.

Киев и западные страны считают, что полуостров аннексировали. На Украине его называют временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма решен и не обсуждается. После присоединения Крыма большинство стран запада ввели санкции против Москвы и отдельных граждан России.

Зеленский попросил Крым перевести часы и быть с Украиной
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Фото:www.president.gov.ua

Во время новогоднего обращения к гражданам президент Владимир Зеленский попросил крымчан перевести часы и быть с Украиной. Он заявил, что хочет «написать «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте».

Днем ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пообещал, что сделает все возможное для усиления международного давления на Москву. «Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем», — говорил министр.

Автор
Михаил Котляр
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