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Зеленский попросил Крым перевести часы и быть с Украиной

Он отметил, что крымчанам и жителям непризнанных республик Донбасса час назад из телевизора сообщили о наступлении Нового года, поскольку они живет «в другом времени»
Фото: www.president.gov.ua
Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Крым вернуться в состав Украины. Об этом он заявил в новогоднем поздравлении, опубликованном пресс-службой офиса главы государства.

Он перешел на русский язык и отметил, что полуостров вместе с Донецком и Луганском живет по московскому времени, и Новый год там наступил на час раньше. «Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!», — сказал Зеленский.

В своем поздравлении президент сказал, что не хочет, находясь на улице Банковой в Киеве (там находится резиденция главы государства), говорить, что на Украине наступит мир.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

«А хочу сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине настал. И написать «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке, украинского пляжа украинской Ялты».

Киев придерживается официальной позиции, что Крым и непризнанные республики Донбасса являются временно оккупированными Россией территорией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт, что доказывается итогами референдума, проведенного в марте 2014-го, когда жители полуострова проголосовали за присоединение к России.

Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России
Политика
Дмитрий Кулеба

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30 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пообещал сделать тему полуострова «адской» для России. По его словам, создана новая переговорная платформа, целью которой является усиление давления на Москву для последующего возвращения Крыма.

В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в Facebook: «СМИ: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма «адской, а не священной» для России». Заявление из преисподней».

Автор
Михаил Котляр
Украина Крым Владимир Зеленский
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