Зеленский попросил Крым перевести часы и быть с Украиной

Он отметил, что крымчанам и жителям непризнанных республик Донбасса час назад из телевизора сообщили о наступлении Нового года, поскольку они живет «в другом времени»

Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Крым вернуться в состав Украины. Об этом он заявил в новогоднем поздравлении, опубликованном пресс-службой офиса главы государства.

Он перешел на русский язык и отметил, что полуостров вместе с Донецком и Луганском живет по московскому времени, и Новый год там наступил на час раньше. «Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!», — сказал Зеленский.

В своем поздравлении президент сказал, что не хочет, находясь на улице Банковой в Киеве (там находится резиденция главы государства), говорить, что на Украине наступит мир.

«А хочу сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине настал. И написать «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке, украинского пляжа украинской Ялты».