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Политика ,  
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Зеленский дал две недели на поиск причастных к записи разговоров премьера

«Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — поручил президент силовикам после публикации в Сети аудиозаписи жалоб, предположительно, премьер-министра Алексея Гончарука на «примитивное понимание» экономики Зеленским
Владимир Зеленский (Фото: Thibault Camus / AP)

Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министров, а также представителей Нацбанка. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы получили информацию — кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — сказал президент на встрече с руководителями силовых ведомств.

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Зеленский также отметил, что необходимо установить личность всех присутствующих на записи и выяснить, при каких обстоятельствах проходила встреча. Гончарук утверждает, что всего подобных встреч было несколько, а разговор, который частично попал на запись, длился пять часов, добавил президент. Кроме того, он так же за две недели потребовал разработать меры, чтобы подобные утечки не происходили в будущем.

В январе в Сети была опубликована аудиозапись, на которой, человек с голосом, похожим на голос Гончарука, во время беседы с теми, чьи голоса похожи на голоса главы Минфина Оксаны Маркаровой и руководителя Нацбанка Екатерины Рожковой говорит, что у Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов». Также звучат слова о «пустом месте» в голове президента. После публикации записи депутаты «Слуги народа» попросили СБУ установить ее подлинность.

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На фоне появления записи Гончарук подал прошение об отставке на имя президента (хотя на Украине решение об отставке премьера принимает Верховная рада). Во время выступления в парламенте премьер объяснял, что сделал это, чтобы подтвердить доверие главы государства. Он не упоминал запись напрямую, но отметил, что вокруг правительства «много атак и манипуляций», которые призваны «посеять раздор» в команде Зеленского.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Зеленский
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