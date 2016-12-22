Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,51 EUR Нал. 69,85 68,80 USD Бирж. 56,75 +0,26 EUR Бирж. 69,37 +0,21 USD ЦБ. 56,59 +0,20 EUR ЦБ. 69,17 +0,15 EUR/USD 1,22 -0,01 BTC/USD Бирж. 10851,00 -545,85 MOEX 2277,89 +0,89% RTS 1264,70 +0,29% Brent 69,45 +0,19% DJIA 26113,52 +1,24% Nasdaq 7298,28 +1,03% FTSE 7725,43 -0,39%
Рейтинг Грудинина упал до уровня Жириновского после скандала со счетами
Лента новостей
Журналист назвал местью отказ пустить его в заксобрание Петербурга 01:36, Общество Армена Джигарханяна госпитализировали из здания театра в Москве 01:25, Общество Тиллерсон пообещал оставить войска США в Сирии после разгрома ИГ 01:12, Политика В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране 00:35, Общество Руководство Тимирязевки объяснило увольнение протестовавшего декана 00:23, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 00:22, РБК и МегаФон За что ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Березовского 00:08, Общество Адвокат Януковича рассказал о его планах вернуться на Украину 00:06, Политика «Маскировка проблемы»: о каких рисках предупредили эксперты Давоса 17 янв, 23:51, Экономика Под Ростовом-на-Дону три боевых самолета приземлились на шоссе 17 янв, 23:46, Общество МИД России осудил международную встречу по КНДР в Ванкувере 17 янв, 23:23, Политика В Россию вылетел самолет с застрявшими в Мексике туристами 17 янв, 23:17, Общество Капуста, майонез и блестки: что кидали в известных политиков 17 янв, 22:39, Общество  В банке «Российский капитал» сменят руководство 17 янв, 22:39, Финансы В Москве на рынке «Садовод» загорелся павильон 17 янв, 22:20, Общество Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США 17 янв, 22:19, Политика Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 17 янв, 22:13, РБК и МегаФон Bloomberg узнал о намерении Telegram выручить $1,2 млрд в ходе ICO 17 янв, 22:10, Технологии и медиа Авиакомпания «Россия» получила разрешение на вывоз туристов из Мексики 17 янв, 21:46, Общество «Сухой» ответил на разборку четырех лайнеров SSJ100 на запчасти в Мексике 17 янв, 21:43, Бизнес Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США 17 янв, 21:33, Политика Путин поручил выдать 5 млрд руб. малым городам «напрямую» 17 янв, 21:27, Политика Компании США попросили власти ограничить закупки российского урана 17 янв, 21:24, Бизнес Адвокат огласил результаты экспертизы напавшего на ведущую «Эха Москвы» 17 янв, 21:19, Общество Лучший бомбардир «Арсенала» согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» 17 янв, 21:09, Спорт Глава «Реновы» сообщил о планах вдвое увеличить инвестиции в 2018 году 17 янв, 20:52, Бизнес Битва за бюджет: почему правительству США грозит остановка работы 17 янв, 20:39, Политика Посольство США ответило на идею запретить дипломатам мониторинг выборов 17 янв, 20:32, Общество
Рейтинг Грудинина упал до уровня Жириновского после скандала со счетами
Выборы президента России, 17 янв, 16:51
0
Рейтинг Грудинина упал до уровня Жириновского после скандала со счетами
Комментируя результаты нового опроса, гендиректор ВЦИОМа акцентировал внимание на кандидате от КПРФ, рейтинг которого упал после скандала с его иностранными счетами. Лидер Компартии ранее жаловался на «шельмование» Грудинина в СМИ
Павел Грудинин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты нового опроса о предстоящих президентских выборах, из которых следует, что кандидаты в президенты от КПРФ и ЛДПР Павел Грудинин и Владимир Жириновский набрали бы одинаковое число голосов (по 6,1%), если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. Опрос проводился с 11 по 15 января.

По результатам предыдущего опроса, прошедшего 8–10 января, преимущество было у Грудинина: 7,2% против 4,7% (в конце 2017 года позиции были противоположными: 7,1% у Жириновского и 4,6% у Грудинина).

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров отдельно прокомментировал изменение рейтинга Грудинина: «Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о «коммунисте-миллиардере», избиратели засомневались, действительно ли он та фигура, которой можно доверять. Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать, теперь он не опережает Жириновского, а делит с ним второе место». Показатели других участников выборов он не прокомментировал.

За этот период на 0,6 п.п. упало число готовых проголосовать за действующего президента Владимира Путина (до 73,2%), на 0,2 п.п. увеличился результат телеведущей Ксении Собчак (до 1,2%). Усилил позиции сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский (до 0,8%). Уровень поддержки бизнес-омбудсмена Бориса Титова не изменился (0,3%).

С 6,3 до 5,6% снизилось число граждан, кто не пошел бы в ближайшее воскресенье на выборы, и стало больше тех, кто затруднился ответить социологам, за кого стал бы голосовать (с 4,2 до 5,5%).

О намерении прийти на участки в марте этого года рассказали 70% респондентов (рост на 3%), точно не проголосуют 4% (рост на 1%). В конце декабря участники семинара для вице-губернаторов рассказывали РБК, что первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко говорил, что «основной кандидат должен победить» с результатом 70% при явке 70%.

Кандидаты в кандидаты: кто намерен участвовать в выборах президента Еще 20 фото
Фотогалерея

Рейтинги кандидатов по ходу кампании еще будут корректироваться, и все будет зависеть от того, насколько яркой будет агитационная кампания, прокомментировал РБК социолог Левада-центра Денис Волков. «По нашим данным, во время думской кампании Жириновский стал «королем дебатов» — именно его выступления больше всего людям запомнились и произвели впечатление, — указал эксперт. — И тут надо посмотреть, насколько ярким публичным кандидатом будет Грудинин и насколько ему как кандидату от КПРФ позволят ярко выступать. То, что он «новый», это уже хорошо, но может так оказаться, что он не справится с публичностью и окажется скучным».

«Вначале Грудинин неплохо набирал рейтинг (как в кругах, близких к КПРФ, так и в других средах) как новое лицо, харизматичный кандидат с «правильной программой», — сказал РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, ограничивали рост рейтинга низкая стартовая узнаваемость и поведение самого кандидата (отсутствие жесткого оппозиционного напора, вопросы биографии), но резервы у Грудинина еще были. Эксперт полагает, что по рейтингу ударила в первую очередь история со счетами Грудинина и его поездкой в Германию, откуда он прислал фото катания на лыжах. «Оппоненты как вне, так и внутри партии немедленно воспользовались проколом и неумением Грудинина отбить нападки, и пошел поток негатива, который и ударил по рейтингу. Под удар оказались поставлены базовые основы позиционирования кандидата: «народный кандидат», «государственник-патриот», «хозяйственник от сохи», — указал Миронов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 15 января пожаловался, что федеральные телеканалы неправильно освещают предвыборную деятельность Грудинина. В письме, которое Зюганов направил в том числе и Путину, он жалуется на отсутствие объективного освещения предвыборной гонки и говорит о передачах, которые специально направлены на борьбу с кандидатом от Компартии. Такое обращение лидер КПРФ направил после того, как на «Первом канале» и на «России-1» вышли программы,  где обсуждалась история с иностранными активами Грудинина, о которых тот сначала не сообщил в ЦИК (кандидат отдельно подал в ЦИК «уточненные сведения» о своих зарубежных счетах).

После этого Грудинин пояснил, что открывал счета в зарубежных банках, чтобы оплатить операции для своей матери и сестры. Кандидат от КПРФ также пожаловался на сотрудника портала Life, который гонялся за сотрудниками Совхоза имени Ленина, директором которого он является. Грудинин назвал его «дьяволом из информационного портала».

Видео: Телеканал РБК

Авторы: Андрей Гатинский, Владимир Дергачев.
Теги: выборы , Владимир Жириновский , опрос ВЦИОМ , Павел Грудинин
Главное
Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США Политика
Материалы по теме
Грудинин пожаловался на визиты «дьяволов из информационного портала» Политика
Грудинин объяснил необходимость счетов в иностранном банке Политика
Зюганов пожаловался Путину на «шельмование» Грудинина на телеканалах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.