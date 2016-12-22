Рейтинг Грудинина упал до уровня Жириновского после скандала со счетами

Комментируя результаты нового опроса, гендиректор ВЦИОМа акцентировал внимание на кандидате от КПРФ, рейтинг которого упал после скандала с его иностранными счетами. Лидер Компартии ранее жаловался на «шельмование» Грудинина в СМИ

Павел Грудинин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты нового опроса о предстоящих президентских выборах, из которых следует, что кандидаты в президенты от КПРФ и ЛДПР Павел Грудинин и Владимир Жириновский набрали бы одинаковое число голосов (по 6,1%), если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. Опрос проводился с 11 по 15 января.

По результатам предыдущего опроса, прошедшего 8–10 января, преимущество было у Грудинина: 7,2% против 4,7% (в конце 2017 года позиции были противоположными: 7,1% у Жириновского и 4,6% у Грудинина).

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров отдельно прокомментировал изменение рейтинга Грудинина: «Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о «коммунисте-миллиардере», избиратели засомневались, действительно ли он та фигура, которой можно доверять. Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать, теперь он не опережает Жириновского, а делит с ним второе место». Показатели других участников выборов он не прокомментировал.

За этот период на 0,6 п.п. упало число готовых проголосовать за действующего президента Владимира Путина (до 73,2%), на 0,2 п.п. увеличился результат телеведущей Ксении Собчак (до 1,2%). Усилил позиции сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский (до 0,8%). Уровень поддержки бизнес-омбудсмена Бориса Титова не изменился (0,3%).

С 6,3 до 5,6% снизилось число граждан, кто не пошел бы в ближайшее воскресенье на выборы, и стало больше тех, кто затруднился ответить социологам, за кого стал бы голосовать (с 4,2 до 5,5%).

О намерении прийти на участки в марте этого года рассказали 70% респондентов (рост на 3%), точно не проголосуют 4% (рост на 1%). В конце декабря участники семинара для вице-губернаторов рассказывали РБК, что первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко говорил, что «основной кандидат должен победить» с результатом 70% при явке 70%.

Рейтинги кандидатов по ходу кампании еще будут корректироваться, и все будет зависеть от того, насколько яркой будет агитационная кампания, прокомментировал РБК социолог Левада-центра Денис Волков. «По нашим данным, во время думской кампании Жириновский стал «королем дебатов» — именно его выступления больше всего людям запомнились и произвели впечатление, — указал эксперт. — И тут надо посмотреть, насколько ярким публичным кандидатом будет Грудинин и насколько ему как кандидату от КПРФ позволят ярко выступать. То, что он «новый», это уже хорошо, но может так оказаться, что он не справится с публичностью и окажется скучным».

«Вначале Грудинин неплохо набирал рейтинг (как в кругах, близких к КПРФ, так и в других средах) как новое лицо, харизматичный кандидат с «правильной программой», — сказал РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, ограничивали рост рейтинга низкая стартовая узнаваемость и поведение самого кандидата (отсутствие жесткого оппозиционного напора, вопросы биографии), но резервы у Грудинина еще были. Эксперт полагает, что по рейтингу ударила в первую очередь история со счетами Грудинина и его поездкой в Германию, откуда он прислал фото катания на лыжах. «Оппоненты как вне, так и внутри партии немедленно воспользовались проколом и неумением Грудинина отбить нападки, и пошел поток негатива, который и ударил по рейтингу. Под удар оказались поставлены базовые основы позиционирования кандидата: «народный кандидат», «государственник-патриот», «хозяйственник от сохи», — указал Миронов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 15 января пожаловался, что федеральные телеканалы неправильно освещают предвыборную деятельность Грудинина. В письме, которое Зюганов направил в том числе и Путину, он жалуется на отсутствие объективного освещения предвыборной гонки и говорит о передачах, которые специально направлены на борьбу с кандидатом от Компартии. Такое обращение лидер КПРФ направил после того, как на «Первом канале» и на «России-1» вышли программы, где обсуждалась история с иностранными активами Грудинина, о которых тот сначала не сообщил в ЦИК (кандидат отдельно подал в ЦИК «уточненные сведения» о своих зарубежных счетах).

После этого Грудинин пояснил, что открывал счета в зарубежных банках, чтобы оплатить операции для своей матери и сестры. Кандидат от КПРФ также пожаловался на сотрудника портала Life, который гонялся за сотрудниками Совхоза имени Ленина, директором которого он является. Грудинин назвал его «дьяволом из информационного портала».